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PLG／練習生轉正式球員勵志典範 紀松佑生涯規劃離開夢想家

聯合新聞網 / 綜合報導
夢想家紀松佑(左)因生涯規劃離隊。 報系資料照
夢想家紀松佑(左)因生涯規劃離隊。 報系資料照

新年假期結束，PLG將在明(20)日重新點燃戰火，而今日福爾摩沙台新夢想家卻宣布，陣中本土後衛紀松佑因生涯規劃而離開球隊，而夢想家也在IG為他錄製影片獻上祝福，「離開職業籃球舞台，但永遠是夢想家。」

夢想家今在IG發文表示，紀松佑因個人生涯規劃將離開球隊，以下為官方全文：

Dreamers News｜

離開了職業籃球舞台，但永遠都是夢想家。

.

小時候，松佑筆上畫的夢想是成為職業籃球員，儘管一路艱辛，但他還是做到了！成為一名職業籃球員，站上職業賽場，拚盡全力地完成每一場比賽。

.

而如今，25歲的松佑，因其生涯規劃選擇離開球隊，決定踏上另一段築夢之路，夢想家球團給予百分百的祝福，期待松佑永保夢想家精神，懷抱夢想的力量，勇敢築夢。

.

#DreamersFamily

#超越無限夢想不滅 #DVOLUTION

#GoDreamers #夢想進化

紀松佑於2019年加入夢想家，剛開始以練習生身分投入訓練，最終美夢成真獲得正式合約，而本季紀松佑仍未有出賽紀錄，年僅25歲的他決定離開職籃舞台，另展長才。

夢想 生涯規劃

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