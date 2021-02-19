PLG／練習生轉正式球員勵志典範 紀松佑生涯規劃離開夢想家

新年假期結束，PLG將在明(20)日重新點燃戰火，而今日福爾摩沙台新夢想家卻宣布，陣中本土後衛紀松佑因生涯規劃而離開球隊，而夢想家也在IG為他錄製影片獻上祝福，「離開職業籃球舞台，但永遠是夢想家。」

夢想家今在IG發文表示，紀松佑因個人生涯規劃將離開球隊，以下為官方全文：

Dreamers News｜ 離開了職業籃球舞台，但永遠都是夢想家。 . 小時候，松佑筆上畫的夢想是成為職業籃球員，儘管一路艱辛，但他還是做到了！成為一名職業籃球員，站上職業賽場，拚盡全力地完成每一場比賽。 . 而如今，25歲的松佑，因其生涯規劃選擇離開球隊，決定踏上另一段築夢之路，夢想家球團給予百分百的祝福，期待松佑永保夢想家精神，懷抱夢想的力量，勇敢築夢。 . #DreamersFamily #超越無限夢想不滅 #DVOLUTION #GoDreamers #夢想進化

紀松佑於2019年加入夢想家，剛開始以練習生身分投入訓練，最終美夢成真獲得正式合約，而本季紀松佑仍未有出賽紀錄，年僅25歲的他決定離開職籃舞台，另展長才。