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UBA／文化贏得辛苦 鄭慧芸：已是年後最佳表現

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
徐玉蓮攻下全隊最高23分。圖／大專體育總會提供
徐玉蓮攻下全隊最高23分。圖／大專體育總會提供

預賽只敗給衛冕軍世新大學，文化大學以第2種子身分迎接今天開打的6強複賽，上半場卻以3分落後人手吃緊的佛光大學，第三節靠徐玉蓮帶動34：17的單節攻勢才拉開差距，教頭鄭慧芸苦笑說：「這已經是這10天來，大家狀況最好的一次。」

109學年UBA公開女一級6強複賽大年初七就登場，包括世新、文化和佛光等都沒放到農曆年假，鄭慧芸說：「我們是1月30日放到2月5日，過年就在台北，我有給她們選項，是除夕、初一放兩天，還是選6天，她們選6天，差4天差很多耶！」

文化隊史擁有19座UBA金盃，去年也殺進冠軍戰，不過今年收假後開始訓練的狀況卻不如預期，今天半場以33：36落後佛光，第三節將差距領先到兩位數，第四節又遭佛光追分，最終以89：81奪勝，比賽內容已被鄭慧芸評是「年後到現在最佳」。

「球員好像預賽打了第二名，就感覺很好，沒有目標了的感覺。」文化教頭苦笑說，現在好像可以體會甲組時期國泰女籃獨霸，其他隊伍拿到第二名就是一種勝利的心態，但也只能自我調適，「我已經放低標準，把標準拉太高，是逼死自己。」

文化今天還是靠兩屆世大運國手徐玉蓮領軍，第三節才逆轉佛光，佛光教頭楊淑凈說：「我們輸在經驗，亂流的當下，喚醒時間要拉很長。」但她認為球員有展現拚勁，目標至少抓下重返6強的台體大和北市大，朝拚進4強的目標邁進。

佛光從年前到複賽開打都沒放假，楊淑凈透露，先前幫助普門高中備戰HBL，接續換自己準備UBA，實在沒時間放長假，但也是得到球員同意，「她們配合度很高，不會因為除夕或過年練球就懶懶的，很認分，這點我很欣慰。」

文化共5人得分兩位數，以徐玉蓮23分最佳；佛光楊婉琳和李宜樺各拿21分和20分。

王玥媞（左）攻下14分。圖／大專體育總會提供
王玥媞（左）攻下14分。圖／大專體育總會提供

UBA 普門 HBL

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