UBA／初一就開工 衛冕軍破百迎連勝

雖然大年初一就收假練球，UBA公開女一級衛冕軍世新大學的洋將潔安妮兒第一次在台灣過年，仍感受到滿滿的「年味」，她大笑說：「我拿到很多紅包！」

109學年公開女一級6強今天大年初七就開戰，第一階段預賽打下全勝的世新，只有小年夜和除夕放假，初一就恢復訓練，不過教頭何正峰除帶男、女籃的洋將們回家「圍爐」，大年初二練完球後也帶外援們到三峽「回娘家」，參觀廟宇外還放了鞭炮，感受農曆年氛圍。

去年加入世新的潔安妮兒認為，台灣的農曆年和菲律賓的耶誕節有異曲同工之處，「很有趣，感覺很不可思議，我們和教練一起過節，吃了很多很多食物、放鞭炮，當然還有拿紅包！」

發出不少紅包的何正峰，今天複賽首戰讓先發輕鬆打，潔丹尼兒只上場19分鐘就繳出20分、10籃板「雙10」數據，去年MVP林蝶打16分鐘也有10分、9籃板成績，率隊輕鬆以124：48擊敗重返6強的台體大。

台體大第一節到2分34秒才靠曾凱羚得分開張，第一節就陷入4：33大幅落後；世新前三節得分都超過30分，第四節8分50秒吳孟蕎罰球破網後，世新得分就破百，何正峰直言：「這場看不出來調整狀況，第一組都在玩。」

6強複賽採單循環後取戰績前4的球隊進軍台北小巨蛋決賽，何正峰提到，這階段不會特別求連勝，「盡力，每場打好，目標先晉小巨蛋。」倒是潔安妮兒的方向喊得堅定，她說：「我一直的目標就是贏下冠軍。」