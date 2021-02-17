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PLG／雷特加盟領航猿 陳信安樂見麻煩變幫手

中央社 / 台北17日電
桃園領航猿火速簽下遭攻城獅解約的雷特，領航猿總經理陳信安今天表示，樂見雷特加入，「將麻煩變成我的幫手」。 聯合報系資料照
桃園領航猿火速簽下遭攻城獅解約的雷特，領航猿總經理陳信安今天表示，樂見雷特加入，「將麻煩變成我的幫手」。 聯合報系資料照

P. LEAGUE+新竹街口攻城獅日前與洋將雷特解約後，桃園領航猿火速簽下雷特，領航猿總經理陳信安今天表示，樂見雷特加入，「將麻煩變成我的幫手」。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）領航猿洋將沃倫（Willie Warren）1月底因個人決定提前結束合約離隊，攻城獅、領航猿在農曆年間先後傳出洋將異動訊息，攻城獅2月15日宣布與雷特（Julian Wright）解約，補進超級籃球聯賽（SBL）前九太科技洋將布蘭登（Branden Dawson），並取名為大勝。領航猿昨天則公布網羅雷特訊息。

談到雷特加入，陳信安讚賞，雷特很有經驗、技術很好，雷特來台前就很欣賞他，「我問過美國朋友，他會製造我不少麻煩，當我看到他被釋出，我就想說可以把這個麻煩變成我的幫手」。

領航猿2月20日將在主場迎戰攻城獅，至於能否看到雷特對決前東家的戲碼，陳信安透露，雷特最近腸胃型感冒，還需視身體狀況及與球隊磨合情況，「不然我也很想看這個戲碼」。

領航猿在1月3日首場桃園巨蛋主場賽事結束後，受到衛福部桃園醫院武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚案延燒影響，連4週、8場主場賽事閉門進場，領航猿在農曆年後的2月20日、21日主場賽事將重新開放觀眾進場，並採梅花座方式。

針對週末2場主場賽事，領航猿今天晚間6時開放線上售票，陳信安也親自向球迷催票，希望票房可以很好。

領航猿 攻城獅 陳信安

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