亞男籃資格賽／菲國接手承辦仍有變數 中華隊仍只能觀望

亞洲盃男籃資格賽一波三折，就在分組B組中華隊宣布不克前往卡達參賽之後，卡達隨後也因疫情嚴重因素取消承辦B組比賽，但中華隊仍未解套，國際籃總(FIBA)隨即宣布由菲律賓接手承辦A、B兩組資格賽，結果菲國卻傳出，是否要主辦還要衛生單位許可才行；這表示要菲國接手承辦，並非FIBA說了算，使得一切仍有變數，至於A組韓國則提議，目前各國聯賽都在進行中，即然8月才舉行亞洲盃會內賽，何不將資格賽延至6月再辦。目前對此一情勢，中華隊也只能觀望。

在FIBA宣布菲律賓接手承辦A、B兩組資格賽之後，菲國衛生部副部長維吉爾（Maria Rosario Vergeire）跳出來打槍，是否承辦還要看IATF(傳染病機構)做出決定才行。因此最終結果，菲律賓能不能辦，還要看政府的態度。

至於中國媒體則報導，韓國KBL副秘書長表示，2021年印尼亞洲盃正賽將在8月份舉行，6月份繼續進行資格賽沒有問題。KBL計劃向FIBA建議在6月再舉行亞洲盃資格賽。以避免重新安排聯賽賽程。由於中國、日本以及菲律賓的聯賽目前都在進行中，KBL認為在各國賽季結束後的6月份，再進行亞洲盃資格賽剩下比賽。

2021年亞洲盃男籃賽，於8月16至28日在印尼雅加達舉行，採取資格賽分6組決定會內賽隊伍，B組為中華、中國、日本及馬來西亞，A組則是韓國、菲律賓、印尼、泰國，原本賽制規劃是採取主客場制，卻因疫情因素，只好集中舉辦，但遲遲無法開打。卡在奧運延至今年比賽，加上疫情因素，會內賽能否舉辦仍是未知數。