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亞洲盃男籃／亞洲盃資格賽確定延期 中華隊有望躲過處分

中央社 / 台北15日電
原訂在卡達舉行的亞洲盃資格賽第三階段賽事，確定延期，先前已決定退賽的中華男籃，或許能躲過處分。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
原訂在卡達舉行的亞洲盃資格賽第三階段賽事，確定延期，先前已決定退賽的中華男籃，或許能躲過處分。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

受到新冠肺炎疫情影響，國際籃球總會（FIBA）宣布，原訂在卡達舉行的亞洲盃資格賽第三階段賽事，確定延期，先前已決定退賽的中華男籃，或許能躲過處分。

亞洲盃資格賽原訂2月17日起在日本東京展開第三階段賽程，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，改至卡達進行，但卡達當地疫情升溫，近期再傳出可能改至菲律賓登場的消息。

不過，根據FIBA官網發布最新訊息，A、B、E組賽事已確定延期，目前仍持續尋找其他比賽地點，中華民國籃球協會副秘書長李雲翔今天證實，已收到亞洲籃球總會來函，但目前亞籃還未公告後續比賽時間。

中華隊與中國、日本與馬來西亞同屬B組，中華隊因缺席去年11月亞洲盃資格賽第二階段，被處以16萬瑞士法郎（約新台幣509萬元）罰款，並扣除2分積分的懲處；這次第三階段賽事，中華隊因只剩7名球員有意願，不符合最少須滿10人的參賽規定，中華籃協10日宣布退賽。

中華籃協日前評估，無法派隊參賽，除了恐遭鉅額罰款外，最重還可能面臨到禁賽、協會停權等處分，但在國際籃總決定延後舉行亞洲盃第三階段賽事後，未來有可能逃過處分。

中華隊

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