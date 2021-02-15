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PLG／攻城獅網羅前九太洋將布蘭登 改取名「大勝」

中央社 / 台北15日電
P聯盟的新竹攻城獅隊宣布找來SBL前九太洋將布蘭登（Branden Dawson）助陣，並取名為大勝，盼為球隊帶來更多勝利。 陳正興
P聯盟的新竹攻城獅隊宣布找來SBL前九太洋將布蘭登（Branden Dawson）助陣，並取名為大勝，盼為球隊帶來更多勝利。 陳正興

P. LEAGUE+新竹街口攻城獅在與洋將雷特（Julian Wright）解約後，今天宣布找來SBL前九太洋將布蘭登（Branden Dawson）助陣，並取名為大勝，盼為球隊帶來更多勝利。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）攻城獅目前戰績3勝10敗，近期苦吞2連敗，在4隊中墊底，儘管正值農曆春節連假期間，昨天在臉書粉絲團上公布洋將異動訊息。

雷特曾在今年1月17日對戰台北富邦勇士的比賽中，繳出19分、13籃板、10助攻，成為隊史首名大三元球員，並中斷富邦勇士開季6連敗。

對於雷特的貢獻，攻城獅總經理高景炎給予肯定，他強調，雷特是非常敬業且技術全面的球員，在場上與場下皆能看出其努力，「可惜經過上半季磨合後還是較難融入球隊球風，所以球團忍痛割愛」。

攻城獅球團已註銷雷特，今天發布新聞稿揭曉新洋將人選為超級籃球聯賽（SBL）前九太科技洋將布蘭登，攻城獅將新洋將中文名字改為大勝，期許為球隊帶來更多勝利。

新竹攻城獅發布新聞稿揭曉新洋將人選為超級籃球聯賽（SBL）前九太科技洋將布蘭登，並改名為大勝。 截圖自攻城獅官方粉絲團
新竹攻城獅發布新聞稿揭曉新洋將人選為超級籃球聯賽（SBL）前九太科技洋將布蘭登，並改名為大勝。 截圖自攻城獅官方粉絲團

大勝在第18季SBL場均繳出19.4分、14.9籃板、2.2抄截、2阻攻，且暫居聯盟得分王、阻攻王，籃板、抄截數據也排名聯盟第二，但在農曆年前遭九太解約。

大勝已投入攻城獅球隊訓練數次，攻城獅總教練林冠綸表示，希望憑藉大勝優異的活動能力，為球隊帶來更多衝擊籃框的攻擊，提升攻防兩端速度。

由於攻城獅團隊防守籃板數據暫居聯盟末位，林冠綸期待，未來大勝能助球隊鞏固更多防守籃板。

攻城獅 富邦勇士 SBL

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