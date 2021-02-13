亞男籃資格賽／FIBA宣布改至菲律賓比賽 各隊重新調整策略
在中華隊宣布不參加在卡達舉行的亞洲盃男籃賽資格賽之後，受到疫情影響，卡達情況也相當嚴重下，已致電國際籃總(FIBA)無法舉辦，FIBA昨天宣布決定取消在卡達的比賽，讓中華隊解套，然而FIBA於今天仍宣布要改至菲律賓舉辦A、B兩組的分組資格賽，中華隊是否參賽將於年節後上班再討論。
目前FIBA僅布改至非律賓舉行，但時間卻未決定，因此細節仍有待進一步去了解。
中華男籃隊由於球員害怕疫情關係，最終湊不齊人數出賽而取消，如今卡達主動要求不辦的話，中華隊可望不受處分，但是後續否參賽，仍看FIBA的重新調整，籃協也由於過年未上班，將於年後再做決定。。
至於與中華隊同為B組的中國隊原本已做好備戰，但現今也宣布重新休整。馬來西亞日前政府出賽公文未能下來，也擔心無法出賽，但也必須要視FIBA的決定。
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