在地風情、多元主題 PLG四大主場巡禮

ＰＬＧ在去年十二月十九日開打以來，前三周就完成聯盟四支球隊主場巡禮，且都在各自主場開幕戰開出票房紅盤與特色，包括台新夢想家隊的在地風情、台北富邦勇士隊的多元主題、新竹街口攻城獅隊的主客氛圍以及桃園領航猿隊的航空城主題，展現球團想為台灣籃壇衝出新天地的決心。

彰化體館舊瓶新裝 夢想家秀在地經營成果

彰化體育館雖然老舊，但充滿人情味。本報資料照片

ＰＬＧ四大主場中年紀最大的場館，彰化縣體育館盡管地處偏遠與從外觀到場內都留下不少歷史痕跡，成為該場館難以改變的兩大劣勢，但過去三年多來在夢想家經營下，已為這座擁有超過卅五年歷史的場館注入全新靈魂與中南部獨到人情味。

從球場周邊的建興路開始，道路兩旁掛滿夢想家宣傳旗幟，彷彿是條迎接球迷的迎賓大道，正式踏入球場前迎面而來的則是小吃攤販夾雜台語與國語味的叫賣聲，讓人有種來到「觀光區」的放鬆心情。

走進場內後，夢想家呈現給球迷的卻是強烈反差，包括以球隊代表色螢光綠為主的燈光秀，到以整座球場作為放映布幕、氣勢磅礡的球員介紹，充滿科技感的華麗開場帶來視覺與聽覺刺激，也讓人感受到球團經營三年多來求新求變的執著。

結合職棒經營手法 富邦勇士打造和平聖地

富邦勇士隊球迷舉起手燈同樂。本報資料照片

在主場開幕周兩場比賽都達成七千張門票完售紀錄後，富邦勇士將球賽結合娛樂的理念已徹底在和平籃球館中落實並且獲得球迷認可，從首周的「籃球有嘻哈」將演唱會帶入籃球場，到第二次主場周與星宇航空跨界合作的「勇士所向，星宇啟航」，搭配由隊長崔維斯（Travis）領軍的Fubon Angel應援團，甚至增設「髮香區（啦啦隊應援區）」，將職棒主場經營手法移植到籃球場上，讓進場球迷猶如看了場精采的秀。

富邦勇士身為四支球團中資源最豐富的球隊，搭配和平籃球館最新的硬體設施，在開幕戰各項表現可說為ＰＬＧ甚至台灣職籃樹立標竿，包括購票送應援手燈、年曆，搭配上演唱會等級的賽後演出，甚至是豐富周邊活動，都讓球迷有種「買到賺到」感受；將球賽打造成一場秀來吸引球迷，富邦勇士將和平籃球館打造成球迷進場看球的第一選擇。

行銷手法鋪天蓋地 攻城獅建構最凶猛主場

攻城獅主場氛圍相當濃厚。圖／新竹街口攻城獅提供

如果要選出ＰＬＧ開幕至今四隊中氣氛最熱絡、投入感最強的主場，莫過於靠鋪天蓋地行銷手法，已在新竹匯集一批死忠球迷的攻城獅最為成功，這支職籃新軍去年八月成軍以來就靠「沒在怕」精神，成為人氣竄升最快的球隊。

「因新竹而生」的攻城獅，不論是組成背景、球隊名稱、球員組成再到成軍後的勤跑校園以及與在地企業合作，讓他們在短短四個多月時間就成為聯盟四隊中落實屬地經營最成功的球隊，而這樣的經營模式也確實獲得不少新竹球迷認同，並轉換為支持獅子軍的動力。

攻城獅主場氛圍同樣不馬虎，從主打「獅吼」手勢來取代傳統加油，到主客隊休息室布置、加油與干擾音樂搭配都圍繞著「獅」這個主題，甚至還提供球迷能干擾客隊球員罰球的大頭舉牌，讓客隊在走進新竹縣體育館後，就能明顯有「踏入別人地盤」的感受。

航空城特色緊緊抓 領航猿給球迷搭機享受

領航猿球場修繕後煥然一新。本報資料照片

從ＳＢＬ跨入ＰＬＧ，桃園領航猿球團成為四隊中經營主場歷經最長陣痛期的球團，不過所展現成果也確實沒讓太多人失望，以「航空城」為主題，並將總經理陳信安、球員、球迷分別打造成機長、服務員與乘客的角色，成為其主場最大特色，試圖利用最少的資源做出最大的改變。

從球員組成到與桃園市府合作沿用桃園巨蛋為主場，領航猿從成軍以來各界都在期待他們如何擺脫ＳＢＬ框架，最終他們也選擇一條最安全的路，包括結合桃園在地職棒球隊樂天桃猿資源，邀請樂天女孩進場應援，應援曲也充滿濃濃棒球味。

儘管桃園巨蛋不利舉辦籃球賽事與座位安排，但包括市府斥資三點六億元修繕天幕、球團引進ＮＢＡ等級專屬地板等，展現領航猿起步雖晚但不落人後的決心。