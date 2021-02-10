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亞男籃資格賽／中華隊宣布棄賽 同組大馬也恐無法成行

聯合新聞網 / 綜合報導
中華籃協召開記者會，宣布不參加亞洲盃男籃資格賽。 中華籃協提供
中華籃協召開記者會，宣布不參加亞洲盃男籃資格賽。 中華籃協提供

據馬來西亞媒體「中國報」報導，由於馬來西亞籃協遲遲無法收到馬國政府同意的公文，這意味跟中華隊同組的馬來西亞也恐怕無法成行，至於中國隊仍表現出積極參與的意願，日本動態則不明。

據「中國報」昨天的報導，馬國體育理事會一直不建議派員至卡達參加亞洲盃男籃資格賽，原本同意公文在8日以前就應發給馬國籃協，結果至了9日都未收到公文，顯見馬國政府方面仍不同意派隊參賽；事實上，去年11月的資格賽，馬國就已經缺席，這次缺席的機會仍高。

亞洲盃男籃預計今年在雅加達舉行，根據規定，參賽國家必須由資格賽產生，資格賽共24隊分6組，取前兩名直接晉級，各組第三名再交手取4隊晉級。中華隊與中國、日本、馬來西亞同組，原本是採四隊主客場制，中華隊己在主場打了兩場，但受到疫情爆發現在無法進行主客場，原本安排去年11月四隊在卡達集中隔離比賽，但最終未能比成，如今再改至2月比賽，中華隊率先宣布退賽，有可能再受到FIBA(國際籃總)處分。

至於馬來西亞也持觀望態度，中華隊不參賽，他們參賽意願更不高。但同樣的，如果宣布棄賽，就可能受到FIBA的處分，馬來西亞籃協表示，他們會說明不能去的理由。去年比賽，馬國就已經躲掉處分。

同組中國隊仍有積極參賽意願：

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