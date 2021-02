亞男籃資格賽／中華隊宣布棄賽 同組大馬也恐無法成行

據馬來西亞媒體「中國報」報導,由於馬來西亞籃協遲遲無法收到馬國政府同意的公文,這意味跟中華隊同組的馬來西亞也恐怕無法成行,至於中國隊仍表現出積極參與的意願,日本動態則不明。

據「中國報」昨天的報導,馬國體育理事會一直不建議派員至卡達參加亞洲盃男籃資格賽,原本同意公文在8日以前就應發給馬國籃協,結果至了9日都未收到公文,顯見馬國政府方面仍不同意派隊參賽;事實上,去年11月的資格賽,馬國就已經缺席,這次缺席的機會仍高。

亞洲盃男籃預計今年在雅加達舉行,根據規定,參賽國家必須由資格賽產生,資格賽共24隊分6組,取前兩名直接晉級,各組第三名再交手取4隊晉級。中華隊與中國、日本、馬來西亞同組,原本是採四隊主客場制,中華隊己在主場打了兩場,但受到疫情爆發現在無法進行主客場,原本安排去年11月四隊在卡達集中隔離比賽,但最終未能比成,如今再改至2月比賽,中華隊率先宣布退賽,有可能再受到FIBA(國際籃總)處分。

至於馬來西亞也持觀望態度,中華隊不參賽,他們參賽意願更不高。但同樣的,如果宣布棄賽,就可能受到FIBA的處分,馬來西亞籃協表示,他們會說明不能去的理由。去年比賽,馬國就已經躲掉處分。

同組中國隊仍有積極參賽意願:

🏀#Chinese men's basketball team continued their preparations ahead of @FIBAAsiaCup 2021 Qualifiers



🏀They are in Group B along with Chinese Taipei, Japan, and Malaysia#FIBAAsiaCup #China @hoopnut @el_baloncesto @goal2china pic.twitter.com/VTi83v3RFz