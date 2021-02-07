HBL／5連敗後2連勝 松山展望下季

曾在97到99學年創下HBL男甲級史無前例3連霸的「綠色神盾」松山高中，109學年重返8強，但8強賽前5戰都吞敗，提早退出競逐4強的行列，不過神盾軍「拉尾盤」，昨天退高苑工商迎接首勝，今天再靠南非籍前鋒喬納森關鍵時刻領軍，以73：65壓下東山高中，以2連勝畫下賽季句點。

松山教頭黃萬隆上月剛過50歲大壽，「50歲了，很多體會，面對教練人生也一樣。」他提到，球隊經歷過3連霸，也嘗過5連敗，在這個特別的球季，球員最後兩戰回歸防守、打下勝利，他說：「遺憾沒有晉級4強，但我們永遠會追求下一個冠軍。」

黃萬隆特別點名喬納森，來自乙級的他高一因骨裂，有8個月都在養傷，去年雖領到HBL球衣但球隊12強止步，今年才首度踏上8強舞台，最終戰繳出23分、10籃板的他先喊奪勝開心，再幽幽說：「沒想到3年就這樣過了，滿快的。」

喬納森透露右大腿在前幾戰連續「吃雞腿」，今天有些使不上力，但轉念想，和一些傷兵相比，自己只是小問題，第四節仍挺身而出，「我有和隊友說，我可以處理球！」包辦球隊讀秒階段關鍵進球的他表示，大學會留台繼續籃球路，盼找到適合自己的新隊伍。

松山8強遇傷兵潮，高二的212公分的于泓凱開打前就受傷，攣生兄弟于泓翔第3戰碰泰山高中時頭部被打到，出現輕微腦震盪狀況，最後幾戰也休兵，高三後衛黃冠維也因扭傷腳踝免戰。

雖無緣4強，黃萬隆展望110學年，除于家雙胞胎將升上高三，進入高中長高3公分的新人邱翊安也備受教練期待。

帶著JHBL男甲MVP資歷進入「綠色神盾」，現在182公分的邱翊安高一就獲得先發，他認為自己身體強度還有很大進步空間，還被教練用「水貨」刺激過，但每場比賽都是學習機會，期待明年團隊能朝4強邁進。