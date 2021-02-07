快訊

部桃院長徐永年鞠躬道歉 王必勝最怕接到這2人電話

HBL／5連敗後2連勝 松山展望下季

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
松山南非籍前鋒喬納森讀秒階段連續關鍵進球後吶喊慶祝。記者侯永全／攝影
松山南非籍前鋒喬納森讀秒階段連續關鍵進球後吶喊慶祝。記者侯永全／攝影

曾在97到99學年創下HBL男甲級史無前例3連霸的「綠色神盾」松山高中，109學年重返8強，但8強賽前5戰都吞敗，提早退出競逐4強的行列，不過神盾軍「拉尾盤」，昨天退高苑工商迎接首勝，今天再靠南非籍前鋒喬納森關鍵時刻領軍，以73：65壓下東山高中，以2連勝畫下賽季句點。

松山教頭黃萬隆上月剛過50歲大壽，「50歲了，很多體會，面對教練人生也一樣。」他提到，球隊經歷過3連霸，也嘗過5連敗，在這個特別的球季，球員最後兩戰回歸防守、打下勝利，他說：「遺憾沒有晉級4強，但我們永遠會追求下一個冠軍。」

黃萬隆特別點名喬納森，來自乙級的他高一因骨裂，有8個月都在養傷，去年雖領到HBL球衣但球隊12強止步，今年才首度踏上8強舞台，最終戰繳出23分、10籃板的他先喊奪勝開心，再幽幽說：「沒想到3年就這樣過了，滿快的。」

喬納森透露右大腿在前幾戰連續「吃雞腿」，今天有些使不上力，但轉念想，和一些傷兵相比，自己只是小問題，第四節仍挺身而出，「我有和隊友說，我可以處理球！」包辦球隊讀秒階段關鍵進球的他表示，大學會留台繼續籃球路，盼找到適合自己的新隊伍。

松山8強遇傷兵潮，高二的212公分的于泓凱開打前就受傷，攣生兄弟于泓翔第3戰碰泰山高中時頭部被打到，出現輕微腦震盪狀況，最後幾戰也休兵，高三後衛黃冠維也因扭傷腳踝免戰。

雖無緣4強，黃萬隆展望110學年，除于家雙胞胎將升上高三，進入高中長高3公分的新人邱翊安也備受教練期待。

帶著JHBL男甲MVP資歷進入「綠色神盾」，現在182公分的邱翊安高一就獲得先發，他認為自己身體強度還有很大進步空間，還被教練用「水貨」刺激過，但每場比賽都是學習機會，期待明年團隊能朝4強邁進。

東山去年打進4強，但今年8強賽沒能開張，以7連敗、第8名結束賽季。

松山的2公尺于家兄弟都成傷兵，最終戰免戰。記者侯永全／攝影
松山的2公尺于家兄弟都成傷兵，最終戰免戰。記者侯永全／攝影
松山南非籍前鋒喬納森高中最終戰繳出23分、10籃板。記者侯永全／攝影
松山南非籍前鋒喬納森高中最終戰繳出23分、10籃板。記者侯永全／攝影
松山南非籍前鋒喬納森高中最終戰繳出23分、10籃板。記者侯永全／攝影
松山南非籍前鋒喬納森高中最終戰繳出23分、10籃板。記者侯永全／攝影
松山菜鳥後衛邱翊安（左）攻下12分、8籃板。記者侯永全／攝影
松山菜鳥後衛邱翊安（左）攻下12分、8籃板。記者侯永全／攝影

HBL 松山高中

延伸閱讀

圖輯／HBL準決賽 松山力克東山

HBL／南山大勝東山晉級 周日還要為年假天數而戰

HBL／成首支無緣晉級球隊 東山教頭中場要球員冥想

HBL／不讓松山開胡 光復「雙胖」旺出4連勝

相關新聞

HBL／5連敗後2連勝 松山展望下季

曾在97到99學年創下HBL男甲級史無前例3連霸的「綠色神盾」松山高中，109學年重返8強，但8強賽前5戰都吞敗，提早退...

PLG／張耕淯破繭 助領航猿止3連敗

桃園領航猿隊以111：82擊敗新竹攻城獅隊中止3連敗，還以29分勝分差創下聯盟新紀錄，張耕淯繳出27分、10籃板的生涯代...

PLG／生涯代表作等很久 張耕淯感激新舊東家

前UBA得分王張耕淯重拾當年身手，今天對上新竹攻城獅隊時，攻下生涯新高27分、10籃板，幫助桃園領航猿隊以111：82獲...

PLG／戴維斯帶頭「做態度」 領航猿改寫勝分紀錄

桃園領航猿隊今天在主場以111：82擊敗新竹攻城獅隊，以破聯盟紀錄的29分勝分差，中止3連敗，執行教練楊宜峰點名戴維斯帶...

PLG／張耕淯飆27分代表作 助領航猿隊中止3連敗

桃園領航猿隊在無人吶喊加油的桃園巨蛋中成功捍衛主場，張耕淯打出27分、10籃板的生涯代表作，加上早早讓塔壁陷入犯規麻煩，...

PLG／少了塔克更猛 夢想家讓富邦勇士吞第2敗

台新夢想家隊今天變陣，拿下1月MVP的塔克未登錄上場，依舊在彰化主場讓聯盟龍頭富邦勇士隊吃足苦頭，在杰倫、希克斯兩名洋將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。