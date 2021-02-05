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CBA／林庭謙遭對手賞巴掌 中國網友：這動作太奇葩...

聯合新聞網 / 綜合報導
林庭謙賽中遭山西球員賞巴掌伺候。 新華社
林庭謙賽中遭山西球員賞巴掌伺候。 新華社

效力天津的台灣好手林庭謙昨(4)日面對山西的比賽中，出賽38分鐘以18投10中，繳出24分5籃板11助攻3抄截的完美演出，林庭謙火熱狀態也讓對手使出奧步，遭到賞巴掌伺候，引發中國網友熱烈評判。

去年以探花之姿加入天津的林庭謙，日前才飆破CBA新人年總得分新高紀錄，而近3場比賽當中，林庭謙場均攻下21.7分4籃板9.7助攻3.7抄截，也因此遭到對手重點看防，而本場比賽第二節林庭謙一次切入分球後，山西任駿威卻一掌拍向林庭謙的臉上，如此粗暴行為也讓中國網友看不下去。

中國虎撲論壇釋出影片後，引發眾多中國網友強烈指責任駿威，「這球可以奪權了」、「這個球真的不是故意的嗎？」、「這麼奇葩的動作，我覺得可以犯規升級了！」、「這動作不違體(違反體育道德)？」。

最終天津以100比108不敵山西，林庭謙此役攻下24分11助攻，賽後他表示：「大家拼勁很好，不管落後幾分，都很努力搶球，最後失誤控制和關鍵球處理還是太差，這是我們需要加強的部分。」

體育

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