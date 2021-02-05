CBA／陳盈駿單場狂送18助攻 一個月刷新兩次個人紀錄

目前效力於廣州龍獅的台籍後衛陳盈駿，在昨(4)日面對上海大鯊魚的比賽中，單場送出18次助攻，不僅創下隊史單場助攻新高，也追平聯盟現役非外援球員的紀錄。

在1月22日CBA第33輪比賽中，陳盈駿面對江蘇繳出16分、14助攻，助攻寫下當時自身最高紀錄，而昨日陳盈駿出賽42分鐘，繳出11分、18助攻、3籃板以及1抄截，18次助攻不僅刷新自身及隊史單場紀錄，更是追平由廣廈孫銘徽及新疆西力熱江所保持的非現役球員單場助攻最高的紀錄。

由於CBA採用FIBA規則，在助攻計算上較為嚴格，因此球員助攻上雙並不是件容易的事，也更能凸顯出陳盈駿單場18助攻的難能可貴。

而此戰兩隊相互拉鋸，最終由上海前NBA外援「寂寞大神」佛戴德（Jimmer Fredette）獨攬43分的帶領之下，以98比93帶走勝利，而本季轉戰上海的台灣好手劉錚此役也先發上陣，繳出6分3籃板3抄截。

本季陳盈駿出賽36場皆以先發上陣，平均攻下13.3分、7.9助攻、4.1籃板及2.2次抄截，而本季廣州龍獅迎來國家級主帥、曾帶領遼寧飛豹拿下CBA首冠的郭士強，在他的運籌帷幄下，有「萬年爛隊」之稱的廣州龍獅目前勝場數已超越去年，執教功力可見一斑。