PLG／曾文鼎出肘 追加2萬5罰款、禁賽

富邦勇士隊「大房東」曾文鼎昨天出戰福爾摩沙台新夢想家，首節「肘擊」夢想家洋將希克斯（Stephan Hicks），比賽當中經裁判觀看重播影片後，遭奪權出場，今天聯盟宣布追加禁賽和罰款，除祭出2萬5千元台幣罰款，曾文鼎還要禁賽一場。

富邦球團接續公告，為告誡球員在場上遵守比賽規範，將加重懲處，另行再予曾文鼎2場禁賽。

PLG表示，昨天賽後聯盟開會判定，曾文鼎的出肘動作屬危險動作，由於已是第二次（累犯）的危險動作，有鑒於保護球員基礎上，決議加重罰款，且因奪權出場再加罰禁賽一場，禁賽將於6日再戰福爾摩沙台新夢想家時執行。

在此之前，富邦勇士上月17日出戰新竹攻城獅時，曾文鼎第四節對攻城獅後衛高國豪「打頭」，聯盟經領隊會議，決定開罰曾文鼎5千台幣。