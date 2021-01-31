PLG／壓制夢想家塔克火力 富邦勇士笑納4連勝

P. LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著雙洋將塞瑟夫、辛特力聯手轟下49分，加上成功壓制台新夢想家洋將塔克火力，終場以111比84大勝，勇奪4連勝。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天在兩地開打，首戰由夢想家在彰化體育館出戰戰績龍頭的富邦勇士，晚間由桃園領航猿在桃園巨蛋閉門迎戰新竹街口攻城獅。

富邦勇士今天來勢洶洶，首節火力全開，簡偉儒飆進3記三分球，與洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、辛特力（Michael Singletary）聯手，富邦首節轟下42分，上半場結束，以59比42領先。

富邦勇士雙洋將塞瑟夫、辛特力下半場持續發威，第三節再將比分拉開至90比61，並守住領先優勢，終場就以27分差獲勝，將連勝推進至第4場，且客場持續維持不敗之身，繳出7連勝。

富邦洋將辛特力此役繳出27分、8籃板、6助攻，塞瑟夫進帳22分、18籃板，張宗憲、簡偉儒各拿下17分、14分。

夢想家洋將希克斯（Stephan Hicks）今天攻下25分，但另名洋將塔克（Anthony Tucker）前一戰打滿48分鐘，攻下39分，今天得分火力受富邦壓制，出手機會不多，9投2中，僅得4分。

富邦勇士總教練許晉哲表示，僅靠一人不容易防守洋將塔克，今天防守重點在於由腳步快的張宗憲搭配其他中鋒協防。

談到後續客場出賽策略，許晉哲表示，若第一、二場客場比賽分別是下午5時和下午2時30分，第一場將全力求勝，第二場考量對老將體能負荷較大，將盡量讓林志傑、蔡文誠輪休。