快訊

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

PLG／壓制夢想家塔克火力 富邦勇士笑納4連勝

中央社 / 台北31日電
勇士隊洋辛特力攻下27分8籃板。 台北富邦勇士隊提供
勇士隊洋辛特力攻下27分8籃板。 台北富邦勇士隊提供

P. LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著雙洋將塞瑟夫、辛特力聯手轟下49分，加上成功壓制台新夢想家洋將塔克火力，終場以111比84大勝，勇奪4連勝。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）今天在兩地開打，首戰由夢想家在彰化體育館出戰戰績龍頭的富邦勇士，晚間由桃園領航猿在桃園巨蛋閉門迎戰新竹街口攻城獅。

富邦勇士今天來勢洶洶，首節火力全開，簡偉儒飆進3記三分球，與洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）、辛特力（Michael Singletary）聯手，富邦首節轟下42分，上半場結束，以59比42領先。

富邦勇士雙洋將塞瑟夫、辛特力下半場持續發威，第三節再將比分拉開至90比61，並守住領先優勢，終場就以27分差獲勝，將連勝推進至第4場，且客場持續維持不敗之身，繳出7連勝。

富邦洋將辛特力此役繳出27分、8籃板、6助攻，塞瑟夫進帳22分、18籃板，張宗憲、簡偉儒各拿下17分、14分。

夢想家洋將希克斯（Stephan Hicks）今天攻下25分，但另名洋將塔克（Anthony Tucker）前一戰打滿48分鐘，攻下39分，今天得分火力受富邦壓制，出手機會不多，9投2中，僅得4分。

富邦勇士總教練許晉哲表示，僅靠一人不容易防守洋將塔克，今天防守重點在於由腳步快的張宗憲搭配其他中鋒協防。

談到後續客場出賽策略，許晉哲表示，若第一、二場客場比賽分別是下午5時和下午2時30分，第一場將全力求勝，第二場考量對老將體能負荷較大，將盡量讓林志傑、蔡文誠輪休。

富邦勇士 夢想家 張宗憲

延伸閱讀

PLG／林書緯三分球彈無虛發飆27分 富邦勇士輕取領航猿

PLG／雙20！塞瑟夫打斷領航猿連勝

PLG／塞瑟夫「雙二十」勇士斬斷領航猿四連勝

PLG／攻城獅洋將雷特大三元 許晉哲：不驚訝

相關新聞

PLG／壓制夢想家塔克火力 富邦勇士笑納4連勝

P. LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著雙洋將塞瑟夫、辛特力聯手轟下49分，加上成功壓制台新夢想家洋將塔克火力，終場以1...

SBL／神射男模 呂政儒奪單周最佳球員

第18季SBL上半季賽程上周四收兵，最後4戰收下3勝的裕隆隊，隊長「男模」呂政儒獲選為第8周最佳球員。

籃球／WNBA球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

美國女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。她表示，「社會上的仇恨、迷思與無知讓我在分享這份喜悅時有些遲疑，我動了上身手術！我感到身體重獲自由，我希望跨性別者明白，我們一直都存在著，沒有人可以否定我們！」

UBA／輔大險勝 末班車晉8

富邦人壽UBA公開男一級預賽在昨天落幕，輔仁大學與中州科大上演最後一張八強門票之爭，輔大在全隊四人得分上雙，其中大一菜鳥...

PLG／塔克豪取39分 夢想家3度除獅

相隔一個多月再回主場的台新夢想家隊，昨在出戰新竹街口攻城獅隊的比賽中靠著先發的塔克、楊敬敏、杰倫楊、李德威四人聯手進帳9...

PLG／林書緯三分球彈無虛發飆27分 富邦勇士輕取領航猿

PLG戰績龍頭台北富邦勇士隊在今天作客桃園領航猿隊主場的賽事中，靠著替補上陣的後衛林書緯單場三分球7次出手全都命中，拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。