快訊

備用口罩從外套飛落被密錄器拍到罰3600 她批「政府搶錢」

英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

籃球／WNBA球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。 翻攝自克萊拉登推特
美國女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。 翻攝自克萊拉登推特

美國女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。她表示，「社會上的仇恨、迷思與無知讓我在分享這份喜悅時有些遲疑，我動了上身手術！我感到身體重獲自由，我希望跨性別者明白，我們一直都存在著，沒有人可以否定我們！」

克萊拉登所屬的紐約自由隊老闆蔡崇信發文恭賀，「紐約自由隊的大家庭全力支持克萊拉登與他們的選擇，他們是社會運動的尖兵，象徵我們不該被社會框架所限制，尊重所有人的獨特性。」

克萊拉登生理上是女性，但自我認定是一個非男非女的「非二元者(non-binary)」，她過去支持女權與黑人平權。不過只要不是惡意冒犯，本人並不介意其他人將她視為女性，但希望更尊重她的人可以把她視為跨性別或非二元者。

WNBA屬於美國女籃，克萊拉登生理上是女性且心理認定也並非男性，卻沒有人排斥她的加入。克萊拉登希望體壇能夠包容更多跨性別人士，不該只從競賽角度去看。她打過U19美國女籃，2013年選秀進入WNBA，今年29歲，上季場均11.5分、2.7籃板。

跨性別 紐約 女權 手術 男性

相關新聞

PLG／塔克豪取39分 夢想家3度除獅

相隔一個多月再回主場的台新夢想家隊，昨在出戰新竹街口攻城獅隊的比賽中靠著先發的塔克、楊敬敏、杰倫楊、李德威四人聯手進帳9...

籃球／WNBA球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

美國女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)日前宣布成功移除部分乳房組織，打算從外表開始脫離既定的女性形象。她表示，「社會上的仇恨、迷思與無知讓我在分享這份喜悅時有些遲疑，我動了上身手術！我感到身體重獲自由，我希望跨性別者明白，我們一直都存在著，沒有人可以否定我們！」

PLG／林書緯三分球彈無虛發飆27分 富邦勇士輕取領航猿

PLG戰績龍頭台北富邦勇士隊在今天作客桃園領航猿隊主場的賽事中，靠著替補上陣的後衛林書緯單場三分球7次出手全都命中，拿下...

UBA／輔大險勝 末班車晉8

富邦人壽UBA公開男一級預賽在昨天落幕，輔仁大學與中州科大上演最後一張八強門票之爭，輔大在全隊四人得分上雙，其中大一菜鳥...

UBA／李沛澄關鍵三分彈 輔大退中州搭八強末班車

UBA公開男一級預賽最後一天賽程，輔大與中州科大上演最後一張八強門票之爭，中州雖然在第四節一度追到僅剩1分差距，但最終仍...

PLG／夢想家塔克39分獵獅 下一戰遇富邦要硬起來

職籃新聯盟P.League+（PLG）台新夢想家隊洋將塔克再次主宰戰局，全場攻下39分，從第一節開始壓著新竹攻城獅隊打，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。