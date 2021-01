籃球／WNBA球星克萊拉登剷除乳房 為跨性別者發聲

美國女籃WNBA球星克萊拉登(Layshia Clarendon)日前宣布成功移除部分乳房組織,打算從外表開始脫離既定的女性形象。她表示,「社會上的仇恨、迷思與無知讓我在分享這份喜悅時有些遲疑,我動了上身手術!我感到身體重獲自由,我希望跨性別者明白,我們一直都存在著,沒有人可以否定我們!」

I’m usually not scared to share news publicly but the amount of hate, myths & ignorance actually had me debating sharing this joy. I had Top Surgery! I’m feeling free & euphoric in my body & want Trans people to know and see that we’ve always existed & no one can erase us! 🏳️‍⚧️✊🏽❤️ pic.twitter.com/6ERDPoQGwb