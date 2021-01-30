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亞洲盃／中華男籃春節赴卡達 陳昱瑞擺脫白隊宿命

中央社 / 台北30日電
效力台銀隊的陳昱瑞過去3年都是中華白固定班底，今年他如願以償入選中華隊。 聯合報系資料照
效力台銀隊的陳昱瑞過去3年都是中華白固定班底，今年他如願以償入選中華隊。 聯合報系資料照

過去3年陳昱瑞都是中華白固定班底，今年他如願以償入選中華隊，他笑說，一度想過中華白是不是就是自己的天花板，如今好不容易選上中華隊，「會把自己做到最好」。

亞洲盃男籃資格賽第三階段賽事於2月17日在卡達杜哈登場，中華男籃今天進行總集訓開訓，14名球員全數報到，不過仍有部分球員帶傷出席，執行教練鄭志龍表示，接下來會維持練4休1的節奏，由於抵達後需進行4天隔離，因此預計將於2月12日（大年初一）出發。

這次中華隊14人名單當中，璞園新秀盧峻翔與吳家駿被遞補入選，盧峻翔表示，就像他今年是第一年打SBL超級籃球聯賽，他總告訴自己不要害怕，因此有機會入選中華隊，「我也希望自己上了場不要怕」。

至於面對疫情和病毒怕不怕，盧峻翔苦笑說：「也是會怕。」他表示有和父母報告，家人很支持他的決定，但也告訴他要做好防疫、保護自己。

陳昱瑞從大學畢業後，過去3年都是中華白成員，他也經常被虧，是「最資深」的白隊成員，今年入選中華隊，他直言：「第一次入選很興奮。」

目前依照計畫，中華隊將於大年初一搭機前往卡達，陳昱瑞說：「大過年要練球不是第一次，不過搭機出國比賽倒是第一次。」

SBL本季選秀狀元李漢昇也是遞補入選中華隊，他直言自己幸運，也希望能夠把握機會好好表現，並在教練團的系統中發揮自己特點來幫助球隊。

中華隊 SBL 哈登

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