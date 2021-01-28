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SBL／台啤寫20連勝 送周俊三特別生日禮

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
台啤隊長蔣淯安（左）上半季最終戰復出。記者陳正興／攝影
台啤隊長蔣淯安（左）上半季最終戰復出。記者陳正興／攝影

讀秒階段將差距縮小到3分差，裕隆隊想挑戰SBL衛冕軍台啤隊的不敗金身仍差一步，休息3戰復出的上季雙料「MVP」蔣淯安最後9秒兩罰俱中，加上裕隆出現失誤，讓台啤以67：63迎接上半季最終戰勝利，以20連勝為上半季完美收尾。

今天恰巧是台啤教頭周俊三的52歲生日，球員賽後也在休息室熄燈，大唱生日快樂歌，攻下本季新高11分的黃鎮和休息近兩周復出的隊長蔣淯安都說，這場勝利就是給教頭的生日禮物。

周俊三說：「贏得相當辛苦，裕隆變換防守造成我們攻防速度沒辦法拉起來，球員還是很有耐心從防守上開始著手，（周）伯勳和老外（米勒）犧牲打也做得很好。」他補充說，賽前設定兩個重點，內線不要太容易被裕隆攻擊，還有針對呂政儒的外線出手，球員都有達成任務，謝謝全隊送給他特別的生日禮物。

蔣淯安上度出賽已是16日，攻下12分還有6助攻、5籃板的他提到，今天還在找比賽感覺，「上場就盡量做到教練的要求，戰術的執行，還有提醒隊友，希望可以再把狀況拉回來。」

上半季完成20連勝的台啤，農曆年假期預計10天請跳，周俊三笑說下半季準備方式相同，仍是以平常心面對，遇到不同對手做出相對應變。

裕隆5度挑戰台啤都失敗，教頭邱大宗說：「前兩場到今天這場，一直想中斷台啤連勝，不要讓他們連到天邊海角，3場球都有點機會，今天要讓球員知道怎麼在上面拚，我們拚鬥精神比對方差，醒過來時時間已經太晚了。」

邱大宗認為，擊敗台啤不是難事，但球隊準備的「狠度」不夠，對方困難時刻總能找到方式，自家球員卻爭取不到改變當下的方式，「年後再做檢討，還是會遇到台啤，不可能一直輸他的，他們是強隊，我們要打得更兇。」

黃鎮（左）在裕隆洋將克里斯馬斯追趕下挑戰籃框。記者陳正興／攝影
黃鎮（左）在裕隆洋將克里斯馬斯追趕下挑戰籃框。記者陳正興／攝影
台啤賽後幫教練周俊三慶生。圖／台啤籃球隊提供
台啤賽後幫教練周俊三慶生。圖／台啤籃球隊提供
台啤上半季20戰全勝，寫下聯盟新猷。記者陳正興／攝影
台啤上半季20戰全勝，寫下聯盟新猷。記者陳正興／攝影
台啤上半季20戰全勝，寫下聯盟新猷。記者陳正興／攝影
台啤上半季20戰全勝，寫下聯盟新猷。記者陳正興／攝影
台啤洋將米勒為救球飛身出場外。記者陳正興／攝影
台啤洋將米勒為救球飛身出場外。記者陳正興／攝影

台啤 蔣淯安 周俊三

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