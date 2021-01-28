SBL／休兵近1年 台銀劉人豪上半季最終戰復出

上季選秀會寫下勵志故事，台大醫學系畢業的台銀隊禁區成員劉人豪今天續寫籃球夢，去年2月右腳膝蓋十字韌帶斷裂的他在第18季SBL上半季最終戰復出，儘管球隊以69：82敗給璞園隊，有2分、2籃板和3助攻的他仍讓教頭陳國維點頭稱讚。

劉人豪畢業自台大醫學系，第17季SBL季選秀會受台銀青睞展開籃球圓夢之旅，但去年2月右腳膝蓋十字韌帶斷裂，3月動刀，菜鳥賽季提前報銷，直到今天才重新踏上SBL賽場。

「幾乎隔一整年才上場，賽前滿緊張的，不過教練和隊友都給很多信心，要我先做好防守和籃板，做好自己的工作。」出賽14分鐘的他笑說，上場就是專注在執行教練交代的任務，整體感覺挺順暢，腳的感覺也沒什麼問題。

台銀教頭陳國維提到，劉人豪復健的辛苦，他都看在眼裡，本來考慮讓他下半季再上場，不過前兩周就有持續詢問他身體狀況，「上半季想找一到兩場讓他打，今天早上確認他的狀況，他一直有準備，我該給他信心，他也很認真去執行教練要的東西，也是讓隊友知道，在團隊內就有很多機會。」

陳國維還「爆料」說，這幾周劉人豪早上都會灌籃，可見身體狀況已無礙；劉人豪也說，已經恢復訓練一個多月，其實醫生和球隊防護員都認為他可以回到球場，但心理可能還沒完全準備好，才會到今天才迎接復出首戰。

只是劉人豪雖復出，台銀禁區大將謝宗融和林郅為上半季尾聲卻進入傷兵名單，加上洋將艾爾文也還沒歸隊訓練，戰績勝少敗多，今天落敗後5勝15敗戰績和璞園並列聯盟最末。

陳國維苦笑說，總算把艱辛的上半季打完，球員的拚勁沒什麼好挑剔，只盼下半季開打前傷兵都康復，以最佳陣容和各隊抗衡。