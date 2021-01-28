快訊

直播／針對象迷「背叛」一說 壯壯直播：挑戰自我

逃亡美國13年！涉國務機要費案 扁家親信黃芳彥在美身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／戴好口罩實名制 體育署：人數暫不管制

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴好口罩實名制，體育署：人數暫不管制。圖／PLG提供
戴好口罩實名制，體育署：人數暫不管制。圖／PLG提供

國內新冠肺炎疫情升溫，大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽最後一階段直接「閉門」舉行，周日登場的高中籃球聯賽（HBL）則採限制進場人數的方式，體育署署長張少熙表示，已擬定三級防疫計畫，UBA和HBL屬於學生團體，體育署特別關注，PLG則是全面採實名制。

「疫情愈來愈嚴峻，署裡也很關心亞洲盃、東京奧運等相關消息，體育署也有擬訂相關作法，有三級防疫計畫。」張少熙指出，第三級是落實基本的防疫原則，戴口罩、量體溫、手部消毒和實名制等，第二級將採「閉門」或其他措施，若是出現大規模社區感染就會晉升到第一級，賽事將延期或停辦。

張少熙提到，非常時期需要大家共體時艱，人數和防疫上要特別處理，HBL八強賽就將採梅花座，新莊體育館核准1千人左右進場，板橋體育館2500個座位則是開放500人進場。

去年底進行第一個賽季的PLG，目前仍沒觀眾限制，張少熙表示有和中央流行疫情指揮中心請示，依照目前來看，PLG做好全程戴口罩和實名制就可，還不需要控制人數、造成民眾恐慌。

PLG HBL UBA

延伸閱讀

HBL／明星賽復活！3月13日台大登場

中職／蔡其昌19日接任會長 賴清德率領超大觀禮團

體育署副署長王水文退休 洪志昌榮升協助競技拚東奧

張少熙出席元旦健走 盼運動風氣持續

相關新聞

PLG／戴好口罩實名制 體育署：人數暫不管制

國內新冠肺炎疫情升溫，大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽最後一階段直接「閉門」舉行，周日登場的高中籃球聯賽（HBL）則...

Live／SBL璞園力拚台銀 有機會擺脫單獨墊底

【賽前報導】 超級籃球聯賽(SBL)今天在板體育館進行兩場比賽，首場由排名第四的台銀與墊底的璞園對決，璞園若能取勝，兩隊戰績將會同為5勝15負，是擺脫單獨墊底的機會。兩軍之前交手三度，由台銀取得

SBL／老將上課 裕隆上半季橫掃九太

裕隆隊老將昨天關鍵時刻挺身而出，先是隊長「男模」呂政儒最後13秒投進逆轉三分球，林宜輝再送上「再見阻攻」，老將聯手，助隊...

SBL／台銀禁區大將謝宗融左眼受創 恐無法效力中華隊

台銀隊禁區大將謝宗融第18季SBL打出代表作，不料一次練球左眼受創，讓他至少要休息2周，不但SBL上半季直接報銷，亞洲盃...

SBL／台啤前鋒呂奇旻復出 周俊三：非常不錯

上次出賽已經是去年12月13日，台啤隊前鋒呂奇旻休息14場比賽，今天終於在上半季倒數第2戰復出，三分球2投2中攻下本季新...

SBL／裕隆老將關鍵表現 九太教頭：上了一課

SBL老牌勁旅裕隆隊和九太隊上半季最後交手打得難分難解，讀秒階段兩隊互換領先，裕隆靠「男模」呂政儒13.4秒逆轉外線加上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。