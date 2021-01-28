PLG／戴好口罩實名制 體育署：人數暫不管制

國內新冠肺炎疫情升溫，大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽最後一階段直接「閉門」舉行，周日登場的高中籃球聯賽（HBL）則採限制進場人數的方式，體育署署長張少熙表示，已擬定三級防疫計畫，UBA和HBL屬於學生團體，體育署特別關注，PLG則是全面採實名制。

「疫情愈來愈嚴峻，署裡也很關心亞洲盃、東京奧運等相關消息，體育署也有擬訂相關作法，有三級防疫計畫。」張少熙指出，第三級是落實基本的防疫原則，戴口罩、量體溫、手部消毒和實名制等，第二級將採「閉門」或其他措施，若是出現大規模社區感染就會晉升到第一級，賽事將延期或停辦。

張少熙提到，非常時期需要大家共體時艱，人數和防疫上要特別處理，HBL八強賽就將採梅花座，新莊體育館核准1千人左右進場，板橋體育館2500個座位則是開放500人進場。

去年底進行第一個賽季的PLG，目前仍沒觀眾限制，張少熙表示有和中央流行疫情指揮中心請示，依照目前來看，PLG做好全程戴口罩和實名制就可，還不需要控制人數、造成民眾恐慌。