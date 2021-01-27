SBL／台銀禁區大將謝宗融左眼受創 恐無法效力中華隊

台銀隊禁區大將謝宗融第18季SBL打出代表作，不料一次練球左眼受創，讓他至少要休息2周，不但SBL上半季直接報銷，亞洲盃資格賽恐無法為中華隊效力。

台銀教頭陳國維透露，謝宗融月中在彰化比賽的一次練球就被打到左眼，當時以為沒有大礙，休息一場後仍有出賽，但眼睛不適感沒有解除，23日對戰台啤隊後仍不對勁才再度就醫。

「之前醫生只看外商，這次看說視網膜孔裂，差點剝離，當天就有先做小手術，醫生建議先休一個月，2月8日回診，可能連中華隊也無法去。」陳國維無奈補充，今天謝宗融還有去台大接受檢查，保險起見至少農曆年後才會歸隊訓練，「他還說還想打，我們說，不要開玩笑，這是滿嚴重的傷。」

戴著眼鏡的謝宗融，今天全程當觀眾，他透露眼睛仍有些不適感，「就覺得怪怪的，還好有去檢查。」他正向說，2月的亞洲盃資格賽泡湯機會大，但至少上半季已經到尾聲，3月下半季開打前還有時間恢復調整。

謝宗融成傷兵，台銀洋將艾爾文倒是復出倒數，陳國維提到，上月右膝受傷的艾爾文已經恢復個人訓練，但還沒加入團隊練球，明天上半季是否上陣未定。