SBL／台啤前鋒呂奇旻復出 周俊三：非常不錯

上次出賽已經是去年12月13日，台啤隊前鋒呂奇旻休息14場比賽，今天終於在上半季倒數第2戰復出，三分球2投2中攻下本季新高13分，助台啤以89：68擊敗台銀隊，上半季19連勝入袋。

身為第11季SBL選秀會「狀元」，呂奇旻膝蓋動過5次手術，選手多次和傷病為伍，過去曾因急於復出反而舊疾復發的他透露，休息超過1個月不是舊疾問題，「之前很冷，熱身沒做很足，小腿有點拉傷，就和教練告假養傷，台啤板凳很深，不急著回來。」

他心態保持正面，「隨時準備好自己，其實教練最頭痛，每個人都能用，手心手背都是肉。」

教頭周俊三點頭說，呂奇旻復出戰表現「非常不錯」，他笑說：「我算球員時一直少一個人，原來奇旻跑到後面（熱身），他隨時在準備自己，這樣很好。」他滿意說，像是呂奇旻、陳兆豪等替補球員，今天表現都十分稱職，球隊輪轉也做得好，找得到最佳出手機會，命中率自然提升。

台啤今天點點開花，12人上場、11人有分數進帳，團隊助攻達到30次，呂奇旻笑說：「我們打出團隊籃球，大家都無私分享球。」

台銀第二節僅拿7分成勝負分水嶺，教頭陳國維透露球隊傷兵問題又浮現，只盼明天上半季最終戰順利完成，下半季前能再調整。