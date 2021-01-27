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SBL／裕隆老將關鍵表現 九太教頭：上了一課

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
呂政儒飆進致勝三分，握拳為自己慶賀。記者陳正興／攝影
呂政儒飆進致勝三分，握拳為自己慶賀。記者陳正興／攝影

SBL老牌勁旅裕隆隊和九太隊上半季最後交手打得難分難解，讀秒階段兩隊互換領先，裕隆靠「男模」呂政儒13.4秒逆轉外線加上林宜輝「再見阻攻」，驚險以73：71收下本季對戰5連勝。

九太洋將布蘭登第三節開始不到1分鐘就因胸口被擊中退場，但全本土陣容和裕隆持續抗衡，陳懷安、林柏豪和陳文宏在外線連進3球，加上林任鴻的壓哨進球，九太還以53：51進入決勝節。

第四節兩隊分數仍緊咬，最後25秒林任鴻先放進超前分，呂政儒馬上回敬逆轉外線；九太喊出暫停後，吳曉謹外線出手落空，呂政儒7.4秒的兩罰失手讓九太再看到生機，但吳曉謹快攻上籃卻被林宜輝封阻，讓裕隆驚滔駭浪中以2分差拿下勝利。

九太教頭劉嘉發透露，最後一擊就是設定三分球，「不需要打延長賽，他們聖誕節（洋將克里斯馬斯）籃下拚命打，再打5分鐘我們吃虧。」不過第一次設計給吳曉謹的機會沒成功，他第二次嘗試選擇籃下出手又被封阻，沒能完成教頭設定的劇本。

劉嘉發不諱言，最後戰術設計給吳曉謹是想強化他的信心，但最後結果是兩次都失手，是否擔心造成反效果？「寶寶」教練說：「教練給信心，球員要自己去便強大，我們球員關鍵時刻還是嫩了點，呂政儒、林宜輝打得精彩外，也給我們上了一課。」

呂政儒延續前一場投進7記三分球的好手感，今天三分球6投3中飆進18分，搭配洋將克里斯馬斯25分、18籃板，加上林宜輝11分和關鍵防守，為球隊守護勝利。

裕隆教頭邱大宗讚兩隊打出一場精彩比賽，尤其九太純本土時更難防守，「九太實力也擺在那，是很強的隊，是對克里斯馬斯還找不到方式。」

裕隆斑霸和九太後衛柯旻豪在空中爭球。記者陳正興／攝影
裕隆斑霸和九太後衛柯旻豪在空中爭球。記者陳正興／攝影
九太洋將布蘭登（右）高拋出手。記者陳正興／攝影
九太洋將布蘭登（右）高拋出手。記者陳正興／攝影
裕隆林宜輝遇雙人包夾。記者陳正興／攝影
裕隆林宜輝遇雙人包夾。記者陳正興／攝影
九太陳懷安（左）在周柏臣防守下傳小球。記者陳正興／攝影
九太陳懷安（左）在周柏臣防守下傳小球。記者陳正興／攝影

呂政儒 林宜輝

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