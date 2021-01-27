快訊

英國為何病故數淪全歐洲最多？專家點出四個關鍵原因

獨／70年代潘金蓮提離婚 胡錦、顧安生40年婚成傳奇

疫情升溫HBL如期舉行 新莊限定每日500人進場

中央社 / 台北27日電

新冠肺炎疫情升溫，HBL高中籃球聯賽8強賽將於1月31日於新莊體育館與板橋體育館如期舉行。高中體總秘書長朱彩鳳表示，新莊每日僅開放500人進場，額滿就不再開放。

109學年度HBL高中籃球聯賽8強賽將重回新北，今年將有新莊體育館與板橋體育館兩個賽區。朱彩鳳表示，每場比賽將開放參賽學校各200名啦啦隊，另有100名工作人員，而僅新莊體育館會開放民眾入場。

朱彩鳳解釋，由於新莊可容納7000名球迷，反觀板橋只有約2500個座位，為確保每名入場觀眾都能保持1.5公尺的安全社交距離，因此僅有新莊每日開放500名民眾入場，只要額滿就不再開放民眾入場。

朱彩鳳強調，所有進場的無論是觀眾、工作人員、還是學校加油團，都需全程配戴口罩，主辦單位會嚴格執行，且入場者均得攜帶身分證，若14歲以下則要提供健保卡，進場前填寫健康聲明書，在場內禁止飲食。

由於疫情每天都有變化，因此朱彩鳳表示，8強賽階段民眾進場人數不會放寬，但有可能限縮，「我們會依照疫情狀況，進行滾動式修正。」

此外朱彩鳳也呼籲，現在收看比賽的方式很多元，除有電視轉播，也可使用網路和手機觀看，無法到場的民眾仍可透過轉播來支持心儀的球隊。

HBL 啦啦隊

延伸閱讀

不是雪山飛狐啦！「黑風寨」餐廳債務糾紛 新莊「胡一刀」救主開槍

HBL／8強賽加強管制 高中體總周三開臨時會議

影／累到睡著 新莊飛天BMW逆向撞3車1人傷

HBL／明星賽復活！3月13日台大登場

相關新聞

UBA／世新新外援亮相 伊波卡：目標就是冠軍

連同「新台灣人」阿巴西在內，世新大學男籃隊的「黑豹」軍團本來就有3名成員，奈及利亞籍的前鋒伊波卡上月終於抵台，今天109...

PLG／文明觀「球」陳建州籲「表揚用心參與的球迷朋友」

上週日新竹街口攻城獅在新竹縣立體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，被轉播單位鏡頭捕捉到的女球迷意外受到許多球迷關注，PLG聯盟執行長「黑人」陳建州也在臉書粉絲團發文，希望能「表揚用心參與的球迷朋友！」再度炒

Live／SBL不敗台啤拚19連勝 台銀凶多吉少

【賽前報導】 超級籃球聯賽今日第二場賽事，由19連勝的台銀出戰台銀。春節前最後兩場賽事，本季大魔王」台啤喊話單季全勝就快完成一半，只要今天擊敗台銀，明天再跨過裕隆，就能寫下20連勝新猷。 反觀台銀

Live／SBL春節休兵前最後一周賽程 裕隆出戰九太

【賽前報導】 超級籃球聯賽本周提早至周三開打，也是農曆春節前最後一周賽程，繼續在板橋體育館開戰。首場由穩居聯盟第二的裕隆恐龍出戰第三的九太科技，這是兩隊本季第五度交手，而九太前四次一勝難求，目前7勝

UBA關門打 HBL開門打

國內疫情升溫，大專體育總會昨天宣布，明天開打的UBA公開男一級第四階段預賽「閉門」舉行，4天賽事都不開放球迷進場，周日將...

PLG／攻城獅主場求婚成功竟遭言語暴力 男主角出來說話了

上周六P聯盟攻城獅主場迎戰富邦勇士之役，在主場球隊巧思安排下，上演一場美滿而成功的求婚記，受到現場觀眾及球迷的祝福，只不過，求婚男主角於昨天夜間突然在PTT上發言，表示求婚成功後，因為女主角面無表情，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。