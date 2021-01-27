疫情升溫HBL如期舉行 新莊限定每日500人進場

新冠肺炎疫情升溫，HBL高中籃球聯賽8強賽將於1月31日於新莊體育館與板橋體育館如期舉行。高中體總秘書長朱彩鳳表示，新莊每日僅開放500人進場，額滿就不再開放。

109學年度HBL高中籃球聯賽8強賽將重回新北，今年將有新莊體育館與板橋體育館兩個賽區。朱彩鳳表示，每場比賽將開放參賽學校各200名啦啦隊，另有100名工作人員，而僅新莊體育館會開放民眾入場。

朱彩鳳解釋，由於新莊可容納7000名球迷，反觀板橋只有約2500個座位，為確保每名入場觀眾都能保持1.5公尺的安全社交距離，因此僅有新莊每日開放500名民眾入場，只要額滿就不再開放民眾入場。

朱彩鳳強調，所有進場的無論是觀眾、工作人員、還是學校加油團，都需全程配戴口罩，主辦單位會嚴格執行，且入場者均得攜帶身分證，若14歲以下則要提供健保卡，進場前填寫健康聲明書，在場內禁止飲食。

由於疫情每天都有變化，因此朱彩鳳表示，8強賽階段民眾進場人數不會放寬，但有可能限縮，「我們會依照疫情狀況，進行滾動式修正。」

此外朱彩鳳也呼籲，現在收看比賽的方式很多元，除有電視轉播，也可使用網路和手機觀看，無法到場的民眾仍可透過轉播來支持心儀的球隊。