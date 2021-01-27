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PLG／文明觀「球」陳建州籲「表揚用心參與的球迷朋友」
上週日新竹街口攻城獅在新竹縣立體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，被轉播單位鏡頭捕捉到的女球迷意外受到許多球迷關注，PLG聯盟執行長「黑人」陳建州也在臉書粉絲團發文，希望能「表揚用心參與的球迷朋友！」再度炒熱話題。
這位戴紫色口罩的女性球迷獲得轉播單位攝影師青睞，定格數秒片段在Youtube 頻道廣為分享，眾網友還爭相留言，「教練！我好想打籃球！」、「太辣了」、「攝影大哥懂拍」，還有網友肉搜爆料，原來她已經是兩個孩子的媽。
對此陳建州發文回應：「這…觀眾席變成另類的戰場…，我台中的學弟放話跟我說：這禮拜中部的女孩不能輸！聯盟是不是應該為球迷設計一個『最佳球迷獎』、『最狂球迷獎』、『最潮球迷獎』或是『最美最正最不可思議球迷獎』「之類的，表揚用心參與的球迷朋友！大家可以集思廣益給聯盟一點意見！」
新竹街口攻城獅再新竹縣立體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，以81 ：92吞敗，戰績暫居聯盟最後的第4名。
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