PLG／攻城獅主場求婚成功竟遭言語暴力 男主角出來說話了

上周六P聯盟攻城獅主場迎戰富邦勇士之役，在主場球隊巧思安排下，上演一場美滿而成功的求婚記，受到現場觀眾及球迷的祝福，只不過，求婚男主角於昨天夜間突然在PTT上發言，表示求婚成功後，因為女主角面無表情，有人留言說，「拒絕他啦」、「女主角有小王」、「後續何時分手」、「半年後女生跟國豪逛街」，令他感覺受到言語暴力，並說了，「有些網友的留言，不禁讓我覺得，你真的有接受過教育嗎？」

男主角發言說，「你們隨手打這些字，他媽的就是語言暴力，求婚你看看就好，沒你的事造謠個屁，社會上很多人辛苦地為了生活而努力，結果你們這些垃圾活著幹蠢事拉低水平。」

此篇文章一出，在PTT上造成相當大迴響，回應大多數是祝福男主角，「推！祝福樓主一生平安幸福！」、「那些就垃圾人，原po不要一般見識。」、「祝福～～～～我是超級羨慕球場求婚的。」