PLG／攻城獅主場求婚成功竟遭言語暴力 男主角出來說話了
上周六P聯盟攻城獅主場迎戰富邦勇士之役，在主場球隊巧思安排下，上演一場美滿而成功的求婚記，受到現場觀眾及球迷的祝福，只不過，求婚男主角於昨天夜間突然在PTT上發言，表示求婚成功後，因為女主角面無表情，有人留言說，「拒絕他啦」、「女主角有小王」、「後續何時分手」、「半年後女生跟國豪逛街」，令他感覺受到言語暴力，並說了，「有些網友的留言，不禁讓我覺得，你真的有接受過教育嗎？」
男主角發言說，「你們隨手打這些字，他媽的就是語言暴力，求婚你看看就好，沒你的事造謠個屁，社會上很多人辛苦地為了生活而努力，結果你們這些垃圾活著幹蠢事拉低水平。」
此篇文章一出，在PTT上造成相當大迴響，回應大多數是祝福男主角，「推！祝福樓主一生平安幸福！」、「那些就垃圾人，原po不要一般見識。」、「祝福～～～～我是超級羨慕球場求婚的。」
大家好，我就是昨天在攻城獅主場求婚的男主角
很感謝這個小小片段居然也被討論了一番
謝謝大部分網友的支持與祝福
首先感謝攻城獅團隊的幫忙，完成人生大事
還有前來助陣舉牌的應援團，現場幫我助陣讓我順利完成!
看完整個網友的留言後，普遍都覺得女生(我老婆)面無表情
我就來回答吧!
首先她有提過，她想要意想不到的求婚
這次安排的確是讓她嚇到講不出話
因為戴口罩的關係，所以看起來好像面無表情
雖然主辦曾經說過拍照時可以脫口罩
但疫情考量，我們現在還可以進場看球賽
享受滿場觀眾看球賽的感覺，很幸福了
所以我們還是戴著口罩
所以，因為嚇到+口罩的關係，表情才不明顯
我們就是一般人啊，哪有常常面對大螢幕的機會
在滿場球迷的場合，不緊張是騙人的
所以，沒有強迫、臉臭、不想高調求婚的情況
真實情況只有當下的人才知道，大家會有所猜測也能理解
我們也接受這樣的猜測
但有些網友的留言，不禁讓我覺得，你真的有受過教育嗎?
"拒絕他啦、女主角有小王、後續何時分手、半年後女生跟國豪逛街"
諸如此類的留言，我可以直接忽視，當事人看到做何感想?
你們隨手打這些字，他媽的就是語言暴力
求婚你看看就好，沒你的事造謠個屁?
社會上很多人辛苦地為了生活而努力
結果你們這些垃圾活著幹蠢事拉低水平
打字留言跟講話都一樣，一樣要負責任的
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