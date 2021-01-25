HBL／8強賽加強管制 高中體總周三開臨時會議

大專體育總會今天宣布，27日開打的109學年UBA公開男一級第四階段預賽採「閉門」方式進行，不開放球迷進場，31日也將登場的HBL甲級8強賽目前不跟進，高中體育總會表示，仍會遵守中央流行疫情指揮中心發布的指示舉辦比賽。

HBL甲級上學年8強賽就因新冠肺炎疫情爆發，首度採「閉門」方式進行，決賽在台北小巨蛋也僅開放少數親友進場；109學年HBL重新迎接球迷入場，但8強賽前碰國內疫情升溫，大專體總今天更決定閉門舉行公開男一級預賽最後階段。

高中體總秘書長朱彩鳳表示，目前還是照原定計畫走，但星期三因應疫情增開會議，將和8強球隊的教練開會，宣導相關措施；31日到2月7日的8強賽，仍會開放球迷，但將嚴格實行實名制，入場就要刷身分證，未滿14歲則要帶健保卡和填寫紙本資料才可入場。

朱彩鳳強調，8強賽全程禁止飲食，屆時也將「有效控管人數」。

HBL甲級8強賽採單循環，取戰績前4球隊晉級3月決賽；今年男甲8強是泰山高中、東泰高中、東山高中、光復高中、能仁家商、松山高中、南山高中和高苑工商，女甲8強為淡水商工、南山高中、苗栗高商、永仁高中、陽明高中、北一女中、普門中學和金甌女中。