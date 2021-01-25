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UBA／大專體總開第一槍！公開男預賽閉門打

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
UBA男一級預賽確定將關門打。 大專體總提供
UBA男一級預賽確定將關門打。 大專體總提供

109學年UBA公開女一級預賽昨天收兵，公開男一級預賽最後的第四階段27日起接棒，大專體育總會今天宣布，因應本土疫情出現變化與增溫，27到30日在台灣科大與政治大學兩地開打的賽事都將閉門舉行。

大專體總表示，兩地、四天的賽事雖不開放觀眾進場，但場場都有轉播，歡迎球迷透過YouTube SSUtv頻道、LINE TODAY與ELEVEN  SPORTS（有線電視74台、MOD 214台、Hami Video）觀賞32場精采賽事「看轉播．挺球隊」，即使遠距，也能線上表達支持。

108學年UBA就曾因新冠肺炎疫情閉門進行，109學年是首度再次不開放球迷入場。

公開男一級共有16隊，預賽單循環後取戰績前8的球隊晉級複賽，三階段打完8強已見6，包括挑戰3連霸的健行科大及世新大學、政治大學、義守大學、國立體大和台灣師大都已出線，最後兩席將由輔仁大學、中州科大、中原大學及高雄師大爭取。

UBA

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