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UBA／台大無緣爆冷 台體重返6強

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台師大許庭瑜（右）預賽最終戰碰上老隊友。圖／大專體總提供
台師大許庭瑜（右）預賽最終戰碰上老隊友。圖／大專體總提供

109學年UBA公開女一級預賽昨天收兵，壓軸戰沒有爆出冷門，預賽最後階段的「地址」台灣大學以46：74不敵台師大，主場吞下4連敗，無緣6強複賽，也送台體大搭上複賽末班車，繼106學年後重返6強。

昨天壓軸戰，台大若能擊敗台師大，就能連兩季站上6強，第一節在大一菜鳥吳瑋茹單節10分下也握有18：15領先，但台師大第二節就掌握戰局，一波14：0攻勢逆轉戰局，最終沒意外大比分勝出。

去年率台大首闖6強的許庭瑜，考上台師大研究所後改披戰袍，預賽最終戰碰前東家，先發29分鐘拿13分、7籃板的她提到，有跟葉依婷等人聊聊了一下，開局難免一點小緊張，但很快平靜；她透露，和吳瑋茹聊最多，吳瑋茹還開玩笑嗆說：「妳今天投籃很堅決喔！」

葉依婷提到，和許庭瑜談不少，但絕非垃圾話，而是輕鬆面對老戰友；台大無緣6強，葉依婷也結束UBA旅程，從板凳出發、替補26分鐘拿本季最高17分、4助攻的她說：「很珍惜、懷念，尤其上季團隊晉6強，自己阻攻后二連霸，這都是美好的回憶。」經濟系的她表示能順利畢業，未來不會繼續籃球路，但籃球仍會是興趣。

台師大贏球後，預賽9勝2敗排第三，在世新、文化之後；6強複賽將在農曆年後開戰，2月18日到22日在台北體育館點燃戰火。

吳瑋茹 UBA

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