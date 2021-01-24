UBA／輸球仍保級 台科大排第10創隊史紀錄

109學年UBA公開女一級今天結束所有預賽賽程，上學年二級冠軍台北大學以69：52擊敗確定降級的東南科大，累計3勝8敗確定保級，台科大雖遭台北商大逆轉，排名第10仍順利保級，反而是降級的北商哭成淚人兒。

北商開季9連敗，季末雖快意2連勝，但在預賽12隊排第11，結束108、109學年近兩季短暫的一級之旅，下季須降回二級。

北商無緣保級，卻推了台科一把，因台科輸球後本階段4戰3敗，累計3勝8敗，跟北大一樣，比對戰北大贏台科，北大躍居第九，台科掉第10，也是101學年來的隊史最差成績。

北商因昨天台科逆轉勝成大，就已斷了北商的保級路，但北商109學年的最終戰仍拚到最後一分一秒，且上演逆轉秀，賽後177公分的大四前鋒胡家嘉激動抱著資深教練曹立妍大哭，出身HBL「小綠綠」北一女的胡家嘉說：「確定是我UBA生涯最後一季，沒能幫學妹保級，肯定難過。」

哭過就好的還有大三前鋒蘇穎，來自HBL名校普門的她，本階段首役對北大時傷腳，本季就此泡湯，下季升大四得回二級，但生性樂觀、笑容可掬的她說：「降級前的最後一戰，還可以打敗台科大，且是對戰首勝，真的太高興了，下季我們一定可以闖進二級決賽，尋求下下季重返一級。」