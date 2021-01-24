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SBL／九太難撼動 台啤寫18連勝
第四節兩度追到4分差，高雄九太科技隊仍難撼動SBL衛冕軍台啤隊不敗之身，台啤在洋將米勒23分領軍下守住勝利，以74：65拉出開季18連勝，每增加一場勝場都是聯盟紀錄。
台啤主將蔣淯安雖因傷缺陣，但首節仍取得19：11領先，半場也維持33：26優勢；九太第三節一度追到31：33，但台啤在米勒、范士恩強打禁區下再擴大領先。
第四節九太兩度追到4分差，米勒又馬上進球回應，他個人包辦台啤連7分，助隊維持優勢，加上王子綱、黃聰翰再進帳保險分，繼續維持球隊不敗金身。
台啤教頭周俊三提到，有和球員叮嚀，每場比賽都要做好心理準備，「每場球都會打很辛苦，對手都會很亢奮，要打得更專注，更有耐心。」他補充說，各隊都有些傷兵問題，不是太完整的陣容，像自家「MVP」蔣淯安也因先前和裕隆隊交手傷到脖子及背部，上禮拜都沒參加訓練，上半季最後2戰能否回到球場難說。
台啤上半季有機會保持百分百勝率，攻下全隊本土最高15分的范士恩認為，紀錄並非重點，「我們沒在看連勝，每場慢慢抓，畢竟賽季還很長，能贏就多贏。」
九太沒能把握逆轉機會，教頭「寶寶」劉嘉發認為，年輕球員需要更多經驗和信心，投進10分的林任鴻也說：「第四節還有機會，但沒把握台啤的失誤轉換成得分，反而自己失誤增加，專注力不夠。」
SBL上半季剩下27日和28日賽程，下半季3月6日同樣在板橋體育館重燃戰火。
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