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SBL／呂政儒飆本季新高 裕隆破百轟璞園
前一度交手只拿50分，裕隆隊今天碰璞園隊得分直接翻倍，在隊長「男模」呂政儒本季新高30分領軍下，以105：82轟垮璞園隊，報了前一次落敗一箭之仇。
裕隆教頭邱大宗提到，前一次有傷兵問題，洋將克里斯瑪斯和林宜輝都缺陣，今天克里斯瑪斯在籃下有很好牽制力，呂政儒也發揮領導能力，全隊做到「不給任何機會」的設定。
呂政儒也承認，前一次交手落敗，今天特別想扳回顏面，自己也十分專注在賽場；他三分球12投7中乎下全場最高30分，加上克里斯瑪斯22分，林宜輝和盧冠良也各有16分和12分，全隊外線命中率更突破5成，全場25投13中。
為璞園攻下15分的吳家駿承認，今天教練下達的防守指令並沒做好，「算被他們投爆了吧。」璞園教頭顏行書也強調是防守問題，「內外都沒執行到防守策略，要學到教訓，我們不是靠進攻或單打獨鬥，要靠團隊防守來贏球。」
裕隆第一節在盧冠良10分領軍下取得19：16領先，第二節璞園一度23：23追平，但洋將喬丹第一時間補灌失敗，最後20秒又在卡位時「肘擊」呂政儒遭吹違反運動精神犯規，氣勢導向裕隆，半場打完裕隆已取得51：38領先。
下半場裕隆繼續拉開差距，三節打完握有80：59的優勢，第四節得分更破百，創下球隊本季得分新高，也是璞園本季最高失分。
璞園以邱柏璋18分最佳，洋將喬丹11分、16籃板。
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