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PLG／曾文鼎「隔山打牛」球迷直言：大房東變惡房東

聯合新聞網 / 綜合報導
富邦「大房東」曾文鼎使出「隔山打牛」撞擊攻城獅田浩，也讓現場氣氛充滿火藥味。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
富邦「大房東」曾文鼎使出「隔山打牛」撞擊攻城獅田浩，也讓現場氣氛充滿火藥味。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

昨天（23日）富邦勇士作客新竹攻城獅，新竹體育館湧入滿場8168人，創下PLG創盟以來單場票房新高，雖然主場的攻城獅一面倒慘敗，不過賽中富邦「大房東」曾文鼎使出「隔山打牛」撞擊攻城獅田浩，也讓現場氣氛一觸即發。

上週曾文鼎才因對高國豪「打臉」危險動作遭罰5000元，此役不免遭到現場球迷噓聲，並手持「說好不打臉」立牌伺候，第三節田浩切入禁區，曾文鼎防守攻城獅洋將塔壁，此時直接推起塔壁高大的肉身撞向田浩，也讓他連兩周吃下違反運動道德的犯規。

而這個動作也讓塔壁起身當場動怒，想向曾文鼎理論，主場的攻城獅球迷噓聲四起，主播形容這招是「隔山打牛」。

曾文鼎的這一個動作也引起球迷熱議，有網友說：「越來越愛看大房東的比賽了」、「我承認我笑了」、「利用塔壁去守田浩，根本防守萬花筒，各種招數都有」，但也有球迷認為這動作沒必要，直呼「每次噁心完別人再來裝沒事」、「大房東變惡房東」。

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