籃球／亞洲盃資格賽參賽與否 防疫專家評估再決定

體育署今天召開亞洲盃男籃資格賽防疫審查會議，會中決議除希望日本籃協提供更完整的防疫細部做法，並由防疫與醫療團隊進行安全評估，再決定是否參賽。

亞洲盃男籃資格賽首輪第3階段將於2月17日在日本東京舉行，由於全球疫情再次攀升，因此日本籃協希望賽事再次順延或更改比賽地點，目前亞洲籃球總會仍未答覆，若賽事照常舉行，中華隊將於2月16日搭機，2月18日迎戰中國。

體育署副署長洪志昌表示，由於日本籃協針對亞洲盃資格賽的相關防疫措施因配合政府政策進行微調，取消各隊入境時的特殊通關待遇，球隊需和商務人士一起排隊、檢疫，不符合當初設定的「泡泡模式」。

中華籃協副秘書長李雲翔強調，籃協雖有持續詢問日本籃協，針對球員入境時是否仍可以特殊通關方式辦理，降低選手、教練染疫風險，但目前還未獲得答覆，

今天參與防疫計畫審查會議的李雲翔重申，讓選手安全參賽仍是第一優先考量，因此在日本籃協確定比賽防疫相關程序後，會請防疫專家與醫療團隊進行評估，在健康安全沒疑慮前提下，中華隊才會派隊參賽。

此外，SBL超級籃球聯賽球團委員會召集人沈會承日前曾建議政府採「包機」方式前進日本，李雲翔說，他在防疫計畫審查會議中有提出這項建議，體育署則希望交由專家評估，若包機是染疫風險最低的方式，會納入考量。