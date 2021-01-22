PLG／曾文鼎打高國豪臉稱「保護自己」 球迷評價兩極

新竹街口工程師17日在客場挑戰台北富邦勇士，順利終止對方開季6連勝，不過末節卻出現富邦「大房東」曾文鼎動手打高國豪臉部的畫面，引發了網友熱烈討論。

比賽剩餘5分多鐘時，高國豪持球從後場推進，而他也順勢停頓下來，想要製造追防的曾文鼎犯規，但大房東卻一掌打在高國豪臉上，當下裁判也判曾文鼎違反運動精神犯規。

事後經過聯盟再度審視，認定曾文鼎行為屬於危險動作，也基於保護球員及維護球賽良好秩序，對曾文鼎加罰5千元新台幣，隨後大房東回應，他願意接受處分，但也表示此舉動也是在保護自己，引發網友正反兩極評論。

有些人怒批曾文鼎行為太超過，「這動作真的不OK」、「這小動作也太明顯」、「是有什麼深仇大恨嗎？」，但也有球迷持反面意見，「自己要做犯規就要付出代價」、「不小心打到臉的吧，他們相差快30公分」、「高國豪這動作很髒」