NCAA／籃球界的林依晨 齊揚特鬼門關前走一遭

你們班上有過一個開心果嗎？那個大家都喜歡，有他在就有歡笑，總是所有人的中心，每個人都想坐他旁邊，和他說話。齊揚特‧強生（Keyontae Johnson）就是這樣一個人，沒有人不愛他。齊揚特的絕活是跳舞，當他一跳，旁邊所有人都會開始跟著扭動身軀。他佛羅里達大學的隊友兼室友洛克（Noah Locke）說：「如果你給他看一個沒看過的舞步，他很快就能學會，他就是這麼厲害。」

齊揚特在維吉尼亞州的童年好友柯曼（Matt Coleman），現在是全美排名前五名的德州大學校隊的得分王，回憶這位舞王：「在去年春天的疫情隔離期，我們都沒事做，他一個禮拜會來我家兩次，就是拍抖音。他負責編舞，要教會我、我媽、我弟、還有我另一個朋友他想出的那些複雜舞步。」

佛大籃球隊的教練懷特（Mike White）形容這位6呎5吋，230磅，身材猶如美式足球員的搖擺人：「當他跳舞時，你總是會發現全隊都跟著他一起跳，然後大家都在笑。我不知道他純粹只是愛跳舞，還是他喜歡讓別人開心。」在齊揚特20年的生命中，他週遭的人都用同一個詞來形容這位彈跳人帶來的氣氛：歡樂。他在16歲級的Boo Williams聯盟球隊教練威爾許（Stefan Welsh）說齊揚特「是個教練的歡樂，同隊的孩子都以他為榜樣。」柯曼也說「他就有辦法在他周邊製造歡樂，大家都喜歡在他身邊。」他在橡樹丘學院（Oak Hill Academy）的教練史密斯（Steve Smith）也說：「連敵隊都喜歡他，他是我們最受歡迎的人，連老師、教職員都不例外。這是很獨特的特質。有些人得要特別的激勵，才能學到東西，但我從來不需要擔心齊揚特。」可惜齊揚特高了陳將双三屆，讓將双無緣孺慕。

齊揚特有多獨特？懷特已經當了十年的教練，但他的五個小朋友一致都說『齊揚特是我最喜歡的球員』。懷特在網羅齊揚特時，以為他只是個有禮貌的好孩子，但他沒想到找來的是個最好的保母，齊揚特常常會出現在懷特家，陪五個小朋友玩遊戲、打電動，讓這些令懷特夫妻頭痛的好動寶寶服服貼貼，「齊揚特是個天生領袖，即使他不自覺，」懷特說，「他的態度自然就會讓隊友感受到。」

這樣的一個零負評球員，就像林依晨一樣受到大家歡迎，卻差點被上帝提早叫去天堂籃球隊。齊揚特在大二時獲選東南聯盟年度第一隊，在2020/21年開打前，一致公認是季前的聯盟MVP。12月8號那天，賽季的第四場比賽，他們遠征到死敵佛羅里達州立大學主場，齊揚特帶著前三戰平均19.7分、6籃板的手感，開賽前四分鐘就先拿五分，佛大以11比3大幅領先。在佛州大的暫停後，重回球場的齊揚特才剛和隊友擊掌慶賀完，下一個瞬間面朝下直接倒地，目睹這幕的隊友高喊救命，不敢相信這個才剛灌完籃的好朋友，居然在他們面前就這樣昏迷。這群大孩子們都嚇傻了，有人眼角泛淚，更有人抱頭痛哭。

醫護人員趕快把齊揚特扛上擔架，火速送往醫院。在佛州大這邊，也有和齊揚特同隊過的前隊友，他們也深受震驚。佛州大的老教頭漢米爾頓（Leonard Hamilton）向眼淚還沒乾的佛大鱷魚隊說，你們如果沒辦法打下去，那就不要比吧，沒關係。懷特教練讓驚魂未定的球員們自己決定，他們都說，齊揚特會希望我們繼續比賽。原本八分的領先，後來變成倒輸12分。賽後懷特取消例行記者會，趕去醫院看齊揚特。而搭巴士回甘斯維爾的球員們則決議，在齊揚特的狀況明瞭前，他們沒辦法再打球了。真的沒辦法。

每個認識齊揚特的人，都有關於他的小故事。威爾許說，在2017年他帶的那支Bo Williams聯盟球隊，有六個一級高手，最受矚目的是即將去肯德基大學的凱爾頓‧強森（Keldon Johnson，在肯大一年後就投身NBA選秀，被馬刺隊選走），另外還有齊揚特、海耶特（Aundre Hyatt，路易斯安那州大）、瓦哈伯（Quadas Wahab，喬治城）、韋德（Jason Wade，老多明尼昂大學）和哈蒙（Zion Harmon，2021年高中畢業生前50名）。六個好手，卻只有五人能先發，這時是齊揚特主動請纓，說他可以坐板凳，「因為他如此無私，感染了我們全隊，」威爾許說，「我們後來打出13勝3敗的成績，打進了Peach Jam的四強賽。不只是我們球員強，最大原因是齊揚特的態度。」

齊揚特的高中隊友強森(右)已經站穩馬刺隊先發前鋒的位置。 美聯社

史密斯說有一次他去看凱爾頓和齊揚特的球隊比賽。凱爾頓已經內定要進橡樹丘了，所以史密斯主要是去觀察他。但他看到要去另一所籃球名校IMG學院的齊揚特時，他馬上向他的助教說：「這個球員我要了。」他的肢體語言和態度舉止，都讓史密斯教練讚嘆不已。「那天凱爾頓打得不好，結果都是齊揚特在安慰他，而不是教練，」史密斯回億，「他帶動了凱爾頓，後來凱爾頓越打越好。如果不是齊揚特的支持，我不覺得凱爾頓有辦法回神。」

當齊揚特大一時，他高中時打巡迴隊的教練貝利（Dmitri Bailey）帶著新一批的小球員去佛羅里達比賽，齊揚特意外現身在他們臨時的租屋內，讓學弟們喜出望外。「直到今天，還是有小朋友視他為偶像，就因為這個愉快的週末。他不是因為知道學弟們以他作榜樣，基於責任感而出現。他純粹只是想要來。唯一他覺得要負責的事情，就是不要讓人失望，不要讓親友、隊友失望。這就是為何我們都愛他的原因。」

貝利在齊揚特倒下時，剛好在現場看球。他馬上衝到醫院去，並通知齊揚特的爸媽，讓他們從維吉尼亞州趕來。接下來的48小時，貝利一直坐在他床邊陪他。兩天後，仍未脫離險境的齊揚特被送回佛大山茲醫學中心，憂心忡忡的隊友們輪班來陪他，告訴齊揚特他們有多愛他。在這些愛的懷繞下，齊揚特逐漸甦醒，從只能說一兩個單字，到可以回答整句話，到最後能正常對話。

懷特說：「對於齊揚特周邊的人來說，反而遠比他自己緊張。當他醒來後，他居然問，幾點練習？我不想缺席。」在齊揚特倒地的十天後，這位佛大籃球隊的靈魂人物奇蹟似地出院，還能夠真的參加練習，只是是以教練的身份。他雖然無法親自上場，看到他能站回球場，佛大的球員已經欣喜若狂了。在佛州大的意外之後，相隔十八天，佛大籃球隊再度正式重回球場，這場對路易斯安那州大之戰，齊揚特在場邊有個正式的座位，上面寫著『Coach Key』。懷特給齊揚特的工作職掌是『偵查敵情、指導隊友、帶領練球，適時地噴點垃圾話』，但懷特可能漏了一項，就是跳舞。不過沒關係，反正那是齊揚特的天生長才，在出院兩天後，齊揚特就已經帶領著隊友們，再度熱舞了。