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亞洲盃／中華隊缺席資格賽遭罰500萬 晉級之路更嚴峻
FIBA(國際籃球總會)日前宣布，由於台灣、中國及南韓缺席去年延至11月舉行的亞洲盃男籃資格賽第2階段賽事，將對3國籃協進行懲處。
FIBA召開紀律小組，對3國籃協處以16萬法郎(約502萬7200元新台幣)，並扣除積分2分。
根據外媒報導，本屆資格賽採由各國進行主客場賽事的新制度，因新冠病毒大流行，3國籃協皆以健康因素為由缺席賽事，但並未被大會接受，除了遭罰款外，也將損失2分積分。
而被分在A組的南韓原取得2連勝，並獲4分積分，如今遭懲處後已經落後菲律賓、印尼及泰國，位居墊底；而B組的中華隊目前取得1勝1負的資格獲得3分積分，在前兩名晉級亞洲盃資格幾乎由日本及中國包辦下，中華隊最好的情況為保下鞏固第三的位置，保有最後亞洲盃6搶4的資格戰。
而日本去年也選擇缺席資格賽，卻因接辦接下來在東京進行的資格賽第3階段賽事，而未受處罰。
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