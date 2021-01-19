PLG／票房大熱！開打一個月收入4000萬 富邦勇士4隊最賺

受到全台灣籃球迷期待的新職業聯盟PLG，開季至今一個月討論度居高不下，目前累積13場比賽，總計收入近400萬，人氣王富邦勇士就占了其中近半數收入。

根據統計，富邦勇士由於網羅最多「黃金世代」戰將，開季至今4場主場，其中有3場滿場7000人，票房收入賺進1608萬元，周邊商品也有280萬元的進帳，是新聯盟四支球隊最賺的球隊。

排名第二的是新竹攻城獅，目前四場比賽，總計2萬6189人進場，門票收入為1200萬元，周邊商品也賣破200萬。

台新夢想家至今僅主辦兩場主場，場均也有4785人，票房收入為570萬，周邊商品為50萬元，至於桃園領航猿則深受疫情影響，除了開幕首戰，其餘兩場比賽都受疫情影響被迫關門打，目前雖然有三場主場，總計損失約300萬元。