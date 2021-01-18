PLG／攻城獅苦盡甘來一勝 高景炎：我是一個爛總經理

新竹攻城獅昨終結五連敗，對手還是聯盟龍頭富邦勇士，賽後攻城獅總經理高景炎也如釋重負地表示，「如果有人問我攻城獅最需要的是什麼？我會說是時間。」、「我們的球員在短期的時間內達到了不能想像的目標，這是付出血淚及同心協力，信任才得到的結果。」

攻城獅在P+聯盟首戰告捷，然而隨後卻苦吞五連敗，尤其常在最後一節被對手逆轉，總教練林冠綸前天賽後直言，「自己是個爛教練。」總經理高景炎也心疼表示，「看了這一篇報導，我真的覺得我是一個爛的總經理，我組織了一支可能沒有辦法贏球的球隊，要別人去承擔輸球的責任。」

高景炎透露，「我對這個球隊的每一個人都是有信心的，包括來台灣體重過重的外籍球員、從開訓到開季一直在受傷的老將、大家認為難以管理的球員、以及過譽的中生代神獸，甚至那個按下彩帶的大哥，他們其實都沒有問題他們只是沒有給與時間及和他們承擔共同的責任。」

他認為這一勝功歸球員與教練，「冠綸說榮耀歸於球員這是絕對的！特別是我們的球員等了很久了，這一次他們不需要擔心時間，因為有一個爛總經理忘了帶手錶。」

最後也替昨日傷退的宋宇軒加油，「他好不容易受傷歸隊，現在看起來又要休息了，他的心裡一定很不平衡吧，不過以我對他的了解，他回來一定會更好的。」