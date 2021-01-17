快訊

台南棺木墜地破裂遺體外露 禮儀師下跪道歉

泰羽賽／身體不舒服 戴資穎丟冠喊對不起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／攻城獅洋將大三元 斷富邦勇士開季6連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
張宗憲（左）第三節獨拿15分。記者季相儒／攝影
張宗憲（左）第三節獨拿15分。記者季相儒／攝影

挑戰PLG開季7連勝的富邦勇士隊，今天遭遇新竹攻城獅隊強力挑戰，上半場最多落後21分，雖在12月MVP張宗憲飆分領軍下一度看到逆轉機會，但攻城獅頂住壓力，陳堅恩先飆外線、高國豪讀秒階段2罰都把握，加上洋將雷特「大三元」，最終攻城獅順利踢館成功，以111：102中斷富邦勇士開季6連勝。

新竹攻城獅對戰富邦勇士已吞4連敗，今天先打出6：0攻勢，勇士雖靠林書緯得分開張，但李家瑞空手走位取分、狠投兩罰俱中完再飆外線，攻城獅再拉7：0小高潮，加上吳岱豪單節飆進2記外線、容毅燊2罰1中，攻城獅領先最多到34：14，富邦雖有賈西亞投進最後一擊，首節仍以16：34落後。

第二節雷特補灌、成力煥中路突破，攻城獅領先擴大到38：17，勇士在賈西亞「3分打」後回敬13：2猛攻，差距回到10分差；3分08秒時攻城獅一次傷了兩員，高國豪膝蓋不適退場，宋宇軒更是直接被背離場，攻城獅當時還以46：38領先，半場打完差距縮小到50：47。

攻城獅第三節由洋將雷特和狠投持續發動攻勢，7分28秒林志傑被吹違反運動精神犯規，攻城獅領先又達70：55，富邦靠張宗憲單節15分追分，三節打完攻城獅仍83：74領先。

第四節蔡文誠底角連進兩球，富邦追到80：86，3分15秒賈西亞快攻灌籃、蔡文誠打板得手後，富邦更追到94：97；2分23秒吳岱豪籃下得手，李家瑞上籃，差距再到7分。富邦張宗憲、林志傑飆進三分後追到100：103，但陳堅恩回敬外線，高國豪最後51秒兩罰俱中，差距回到8分，加上林志傑外線失手，最終攻城獅就以111：102止住5連敗，賽季第2勝到手。

攻程師洋將雷特19分、13籃板、10助攻，完成「大三元」，另名洋將狠投24分；富邦勇士以張宗憲29分最佳。

富邦連勝雖破功，但兩天主場大豐收，昨天7000張門票全部售出，今天也售出6968張門票；下周將由攻城獅和桃園領航猿扮演東道主，23、24日都是兩地開戰。

宋宇軒第二節傷退出場。記者季相儒／攝影
宋宇軒第二節傷退出場。記者季相儒／攝影
攻城獅後衛高國豪第二節撞到膝蓋，一度下場休息。記者季相儒／攝影
攻城獅後衛高國豪第二節撞到膝蓋，一度下場休息。記者季相儒／攝影
攻城獅洋將雷特籃下取分。記者季相儒／攝影
攻城獅洋將雷特籃下取分。記者季相儒／攝影

攻城獅 富邦勇士 張宗憲

延伸閱讀

PLG／富邦勇士連三主場爆滿 大勝夢想家開季6連勝

PLG／入選亞洲盃培訓 高國豪、李家瑞直言疫情是隱憂

PLG／12月MVP張宗憲再進化 體能調整仍是課題

PLG／聯盟首位月MVP 台灣噴射機張宗憲退里德獲獎

相關新聞

PLG／施晉堯扮第四節先生 領航猿退夢想家收3連勝

雖因防疫「閉門」迎戰，桃園領航猿隊這周主場周大豐收，昨天以15分差距擊敗新竹攻城獅隊，今天再靠施晉堯扮演「第四節先生」，...

PLG／攻城獅洋將大三元 斷富邦勇士開季6連勝

挑戰PLG開季7連勝的富邦勇士隊，今天遭遇新竹攻城獅隊強力挑戰，上半場最多落後21分，雖在12月MVP張宗憲飆分領軍下一...

SBL／吳家駿3.91秒三分球翻盤 璞園力克九太第四勝到手

【賽事報導】 墊底璞園面對排名第三的九太，打出精采表現，前三節掌握攻勢取得7分領先，沒想到第四節九太上演大反撲，在終場前一分鐘內，九太一度兩分超前比數，但在最後3.91璞園吳家駿投進致勝三分球，

SBL／裕隆純本土迎戰 呂政儒飆23分助隊打敗台銀

【賽事報導】 台銀雖缺少洋將，不過，今天裕隆也以純本土球員應戰，兩隊在前三節形成拉踞，但在第四節裕隆才拉開差距，終場以80:73取勝，奪下本季第10勝，排名仍居第二，呂政儒獲全隊最高23分。

SBL／台啤16連勝 樹立新障礙

在上周改寫SBL史上最長開季連勝紀錄後，衛冕軍台啤隊昨天又寫下新里程碑，且對手又是裕隆隊，在前三節打完還落後2分的情況下...

PLG／首場閉門賽事 領航猿先除獅

PLG昨天在桃園與台北兩地開打卻形成強烈對比，桃園領航猿隊在主場迎戰新竹街口攻城獅隊的比賽，受到疫情影響在無觀眾的情況下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。