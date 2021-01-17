PLG／攻城獅洋將大三元 斷富邦勇士開季6連勝

挑戰PLG開季7連勝的富邦勇士隊，今天遭遇新竹攻城獅隊強力挑戰，上半場最多落後21分，雖在12月MVP張宗憲飆分領軍下一度看到逆轉機會，但攻城獅頂住壓力，陳堅恩先飆外線、高國豪讀秒階段2罰都把握，加上洋將雷特「大三元」，最終攻城獅順利踢館成功，以111：102中斷富邦勇士開季6連勝。

新竹攻城獅對戰富邦勇士已吞4連敗，今天先打出6：0攻勢，勇士雖靠林書緯得分開張，但李家瑞空手走位取分、狠投兩罰俱中完再飆外線，攻城獅再拉7：0小高潮，加上吳岱豪單節飆進2記外線、容毅燊2罰1中，攻城獅領先最多到34：14，富邦雖有賈西亞投進最後一擊，首節仍以16：34落後。

第二節雷特補灌、成力煥中路突破，攻城獅領先擴大到38：17，勇士在賈西亞「3分打」後回敬13：2猛攻，差距回到10分差；3分08秒時攻城獅一次傷了兩員，高國豪膝蓋不適退場，宋宇軒更是直接被背離場，攻城獅當時還以46：38領先，半場打完差距縮小到50：47。

攻城獅第三節由洋將雷特和狠投持續發動攻勢，7分28秒林志傑被吹違反運動精神犯規，攻城獅領先又達70：55，富邦靠張宗憲單節15分追分，三節打完攻城獅仍83：74領先。

第四節蔡文誠底角連進兩球，富邦追到80：86，3分15秒賈西亞快攻灌籃、蔡文誠打板得手後，富邦更追到94：97；2分23秒吳岱豪籃下得手，李家瑞上籃，差距再到7分。富邦張宗憲、林志傑飆進三分後追到100：103，但陳堅恩回敬外線，高國豪最後51秒兩罰俱中，差距回到8分，加上林志傑外線失手，最終攻城獅就以111：102止住5連敗，賽季第2勝到手。

攻程師洋將雷特19分、13籃板、10助攻，完成「大三元」，另名洋將狠投24分；富邦勇士以張宗憲29分最佳。