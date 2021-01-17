PLG／施晉堯扮第四節先生 領航猿退夢想家收3連勝

雖因防疫「閉門」迎戰，桃園領航猿隊這周主場周大豐收，昨天以15分差距擊敗新竹攻城獅隊，今天再靠施晉堯扮演「第四節先生」，全場23分就有12分集中在決勝節，率隊以90：86擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，3連勝入袋。

領航猿主場設在桃園巨蛋，因前些日子中央流行疫情指揮中心公布本土案例，社區活動軌跡為桃園地區部分場所，本周兩戰都沒開放球迷進場，不過兩隊在沒有觀眾下打得激烈，首節領航猿以24：19領先，半場打完夢想家反以42：41超前。

下半場分數仍緊咬，第四節1分38秒夢想家「阿美戰士」楊敬敏罰進追平分後，夢想家以86：86扳平戰局，但施晉堯2罰中1助領航猿再要到領先，9.08秒領航猿洋將里德2罰也中1，夢想家喊出暫停後卻出現發球違例失誤，最後一擊也以失誤收場，讓加拿大籍教頭朱利爾斯都忍不住抱頭。

領航猿驚險以90：86收下3連勝，4勝2敗戰績獨居第2，僅次全勝的富邦勇士隊；夢想家苦吞單周2連敗，開季6戰僅拿1勝。

領航猿得分集中在3人，聯盟得分王里德27分，傑克也繳出26分、18籃板「雙10」成績，三分球7投5中的施晉堯也轟出本土新高23分；夢想家以洋將塔克22分最高，杰倫20分，楊敬敏19分，本土中鋒李德威16分、12籃板。

施晉堯昨天外線4投2中，今天7投5中，命中率超過7成，寫下個人在PLG新高分的他笑說，第四節只有單洋將，本土就該挺身而出，且先前球隊賽後都有檢討，「比賽後有檢討，要打團隊球，不是單打獨鬥，這樣要贏每場比賽真的太難。」他也透露，新年新目標就是身體健康，「我希望今年不要受傷，平平安安打完這賽季，賽季還很長。」