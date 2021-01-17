快訊

泰羽賽／戴資穎連勝中斷 不敵西班牙前球后居銀

小隙縫變大洞？ 陳時中認了染疫護理師警覺性不夠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PLG／施晉堯扮第四節先生 領航猿退夢想家收3連勝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
施晉堯（左）攻下領航猿隊本土最高的23分，助隊收下3連勝。圖／PLG提供
施晉堯（左）攻下領航猿隊本土最高的23分，助隊收下3連勝。圖／PLG提供

雖因防疫「閉門」迎戰，桃園領航猿隊這周主場周大豐收，昨天以15分差距擊敗新竹攻城獅隊，今天再靠施晉堯扮演「第四節先生」，全場23分就有12分集中在決勝節，率隊以90：86擊敗福爾摩沙台新夢想家隊，3連勝入袋。

領航猿主場設在桃園巨蛋，因前些日子中央流行疫情指揮中心公布本土案例，社區活動軌跡為桃園地區部分場所，本周兩戰都沒開放球迷進場，不過兩隊在沒有觀眾下打得激烈，首節領航猿以24：19領先，半場打完夢想家反以42：41超前。

下半場分數仍緊咬，第四節1分38秒夢想家「阿美戰士」楊敬敏罰進追平分後，夢想家以86：86扳平戰局，但施晉堯2罰中1助領航猿再要到領先，9.08秒領航猿洋將里德2罰也中1，夢想家喊出暫停後卻出現發球違例失誤，最後一擊也以失誤收場，讓加拿大籍教頭朱利爾斯都忍不住抱頭。

領航猿驚險以90：86收下3連勝，4勝2敗戰績獨居第2，僅次全勝的富邦勇士隊；夢想家苦吞單周2連敗，開季6戰僅拿1勝。

領航猿得分集中在3人，聯盟得分王里德27分，傑克也繳出26分、18籃板「雙10」成績，三分球7投5中的施晉堯也轟出本土新高23分；夢想家以洋將塔克22分最高，杰倫20分，楊敬敏19分，本土中鋒李德威16分、12籃板。

施晉堯昨天外線4投2中，今天7投5中，命中率超過7成，寫下個人在PLG新高分的他笑說，第四節只有單洋將，本土就該挺身而出，且先前球隊賽後都有檢討，「比賽後有檢討，要打團隊球，不是單打獨鬥，這樣要贏每場比賽真的太難。」他也透露，新年新目標就是身體健康，「我希望今年不要受傷，平平安安打完這賽季，賽季還很長。」

領航猿 夢想家

延伸閱讀

PLG／首場閉門賽事 領航猿先除獅

PLG／富邦勇士連三主場爆滿 大勝夢想家開季6連勝

PLG／領航猿閉門打三人繳雙十 賞攻城獅5連敗

PLG／領航猿主場開幕勝 施晉堯決勝節打high了

相關新聞

PLG／施晉堯扮第四節先生 領航猿退夢想家收3連勝

雖因防疫「閉門」迎戰，桃園領航猿隊這周主場周大豐收，昨天以15分差距擊敗新竹攻城獅隊，今天再靠施晉堯扮演「第四節先生」，...

SBL／吳家駿3.91秒三分球翻盤 璞園力克九太第四勝到手

【賽事報導】 墊底璞園面對排名第三的九太，打出精采表現，前三節掌握攻勢取得7分領先，沒想到第四節九太上演大反撲，在終場前一分鐘內，九太一度兩分超前比數，但在最後3.91璞園吳家駿投進致勝三分球，

SBL／裕隆純本土迎戰 呂政儒飆23分助隊打敗台銀

【賽事報導】 台銀雖缺少洋將，不過，今天裕隆也以純本土球員應戰，兩隊在前三節形成拉踞，但在第四節裕隆才拉開差距，終場以80:73取勝，奪下本季第10勝，排名仍居第二，呂政儒獲全隊最高23分。

SBL／台啤16連勝 樹立新障礙

在上周改寫SBL史上最長開季連勝紀錄後，衛冕軍台啤隊昨天又寫下新里程碑，且對手又是裕隆隊，在前三節打完還落後2分的情況下...

PLG／首場閉門賽事 領航猿先除獅

PLG昨天在桃園與台北兩地開打卻形成強烈對比，桃園領航猿隊在主場迎戰新竹街口攻城獅隊的比賽，受到疫情影響在無觀眾的情況下...

PLG／富邦勇士連三主場爆滿 大勝夢想家開季6連勝

PLG台北富邦勇士隊今天在和平籃球館進行第三場主場賽事，再度吸引滿場7000名的觀眾進場，與在桃園開打的領航猿隊閉門賽事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。