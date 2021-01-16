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SBL／末節逆轉裕隆 台啤寫聯盟最長16連勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
裕隆末節陷入得分荒，讓台啤再次把握機會逆轉戰局，並以67：59收下16連勝，創下聯盟新紀錄。 侯永全
裕隆末節陷入得分荒，讓台啤再次把握機會逆轉戰局，並以67：59收下16連勝，創下聯盟新紀錄。 侯永全

前一次交手被台啤逆轉寫下開季13連勝聯盟新紀錄後，裕隆今天再一次試圖扮演阻止台啤寫紀錄的攔路者，儘管前三節打完還保持2分領先，但末節卻陷入得分荒，讓台啤再次把握機會逆轉戰局，並以67：59收下16連勝，創下聯盟新紀錄。

裕隆在前一次與台啤交手中，上半場打完還保有2分領先優勢，不過卻在下半場進攻失準遭到逆轉，讓台啤拿下開季13連勝，改寫聯盟最長開季連勝紀錄，而台啤在今天將挑戰聯盟史上最長的16連勝紀錄，對手正好又是裕隆。

在不希望連續兩次交手都被對手寫紀錄的情況下，裕隆今天雖然缺少了洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas），但上半場呂政儒、胡凱翔與盧冠良三名射手輪番開砲，尤其是胡凱翔在第二節單節進帳8分，幫助裕隆上半場打完還保有2分領先。

第三節兩隊持續拉鋸，裕隆在單節僅有3人得分的情況下，仍是維持著2分領先，但末節台啤吹起反攻號角，朱億宗先是與王皓吉、黃泓瀚聯手帶動一波7：2的攻勢逆轉戰局，不過裕隆盧冠良也適時投進一記三分球讓，讓雙方回到平手局面。

第四節倒數5分鐘，台啤米勒、蔣淯安接連命中中距離跳投，黃聰翰又完成一次快攻上籃，讓台啤取得6分領先，反觀裕隆直到比賽最後1分半鐘才由胡凱翔靠著罰球拿下2分，終結長達3分多鐘的得分荒，不過裕隆直到比賽結束前都未能再拿下分數，終場台啤就以8分差距收下16連勝，改寫璞園在第10季時所創下的15連勝聯盟紀錄。

台啤

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