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Live／SBL台銀力求中止5連敗 璞園漸有起色搶累積勝場

聯合新聞網 / 直播
台銀力求中止五連敗，圖為中鋒謝宗融。 聯合報系資料照
台銀力求中止五連敗，圖為中鋒謝宗融。 聯合報系資料照

【賽前報導】

超級籃球聯賽今(16日)第二戰，由桃園璞園迎戰台灣銀行。近期陷入5連敗低潮的台銀，已面臨被排名第三的九太科技拉開差距，而領先墊底的璞園也僅剩1.5場勝差的窘境。若再不止血，很快又要回到熟悉的爐主位置。只是洋將艾爾文持續因傷缺戰，台銀本土球員還是得當自強。

而璞園歷經開季一勝難求後，年輕球員近兩周已逐漸找到贏球方式，洋將喬丹也融入球隊，獲選上周最佳球員，有機會在此役贏球後在勝場數追上台銀，並朝擺脫最後一名邁進。

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