聽新聞
test
0:00 / 0:00
Live／SBL九太力爭上游 台啤避免落入5連敗
【賽前報導】
超級籃球聯賽(SBL)今天在彰化體育館進行的第二場比賽，由6勝9負排名第三的高雄九太科技隊面對4勝10負的台灣銀行隊，兩軍結果不影響目前排名，但對力爭上游的九太科技而言，此戰不能大意，要設法拉近與排名第二裕隆隊的差距，九太四度交戰台銀以3勝1負占優，但輸球那一戰則是大輸30分的本季最難堪之戰，因此要注意台銀的反撲。至於台銀近4戰吞敗，必須避免再敗，被墊底的璞園拉近差距。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言