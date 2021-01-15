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Live／SBL九太力爭上游 台啤避免落入5連敗

聯合新聞網 / 直播
九太隊(中)迎戰台銀隊。 中華籃協提供
九太隊(中)迎戰台銀隊。 中華籃協提供

【賽前報導】

超級籃球聯賽(SBL)今天在彰化體育館進行的第二場比賽，由6勝9負排名第三的高雄九太科技隊面對4勝10負的台灣銀行隊，兩軍結果不影響目前排名，但對力爭上游的九太科技而言，此戰不能大意，要設法拉近與排名第二裕隆隊的差距，九太四度交戰台銀以3勝1負占優，但輸球那一戰則是大輸30分的本季最難堪之戰，因此要注意台銀的反撲。至於台銀近4戰吞敗，必須避免再敗，被墊底的璞園拉近差距。

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