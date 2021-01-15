聽新聞
test
0:00 / 0:00
Live／SBL台啤挑戰開季15連勝 墊底璞園恐難擋路
【賽前報導】
超級籃球聯賽(sbl)於今天在彰化體育館進行比賽，首戰就是由戰績炙手可熱本季維持不敗，拉出開季14連勝的衛冕軍台灣啤酒隊迎戰墊底的桃園璞園建築隊，來挑戰史上最高15連勝紀錄，這一戰賽前情勢確實是一面倒，台啤本季交手璞園四次，除了一場打進延長賽外，其他賽事台啤都能拉出兩位數差距獲勝，因此台啤獲勝應可預期，不過，璞園近兩戰與對手都能輸在10分以內，洋將喬丹12分、29籃板表現，仍是台啤必須提防的人物。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言