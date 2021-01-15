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Live／SBL台啤挑戰開季15連勝 墊底璞園恐難擋路

聯合新聞網 / 直播
台啤隊(中)今挑戰開季15連勝。 中華籃協提供
台啤隊(中)今挑戰開季15連勝。 中華籃協提供

【賽前報導】

超級籃球聯賽(sbl)於今天在彰化體育館進行比賽，首戰就是由戰績炙手可熱本季維持不敗，拉出開季14連勝的衛冕軍台灣啤酒隊迎戰墊底的桃園璞園建築隊，來挑戰史上最高15連勝紀錄，這一戰賽前情勢確實是一面倒，台啤本季交手璞園四次，除了一場打進延長賽外，其他賽事台啤都能拉出兩位數差距獲勝，因此台啤獲勝應可預期，不過，璞園近兩戰與對手都能輸在10分以內，洋將喬丹12分、29籃板表現，仍是台啤必須提防的人物。

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