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PLG／領航猿本週閉門打 粗估損失逾300萬元

中央社 / 台北14日電
領航猿本周兩場主場閉門打，保守估計損失至少新台幣300萬元起跳。 中央社
領航猿本周兩場主場閉門打，保守估計損失至少新台幣300萬元起跳。 中央社

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+桃園領航猿球團今天臨時公告，原訂16、17日在桃園巨蛋舉行的賽事將採「閉門」方式進行，球隊總經理陳信安說，保守估計損失至少新台幣300萬元起跳。

中央流行疫情指揮中心近日公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土案例社區活動軌跡為桃園地區部分場所，領航猿球團考量主客隊球員、觀賽球迷以及相關工作人員健康安全，與桃園市政府共同討論後決定，本週領航猿兩場主場賽事，將以「閉門」方式進行。

依照官方賽程，領航猿在1月16日週六下午2時30分，將迎戰新竹街口攻城獅，1月17日下午2時30分則要面對福爾摩沙台新夢想家，而球團也公告，已購票民眾可全額退費，購買季票的球迷則會有專人聯繫退費事宜。

陳信安表示，在桃園出現本土疫情後，球團有3套備案，除了照常舉行，還有採取梅花座，以及閉門舉行，「我們不希望成為防疫破口，而好友相約看球卻要坐梅花座也很掃興，最後我們決定做對的事。」

對於採取閉門方式比賽，陳信安坦言這是個痛苦但正確的決定，因為PLG首季各隊僅有12場的主場賽事，兩天閉門除6000人門票收入泡湯，球團還得吸收手續費，以及退票工作人員費用，加上周邊商品等，「保守估計至少損失300萬起跳，甚至上看400萬。」

至於兩天傍晚台北富邦勇士主場賽事，目前仍按照既定計畫正常舉行，16日富邦勇士將在台北和平籃球館迎戰福爾摩沙台新夢想家，17日則要碰上新竹街口攻城獅。

領航猿 富邦勇士 陳信安

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