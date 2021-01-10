PLG／領先3節沒用 富邦勇士逆轉攻城獅收5連勝

新竹攻城獅隊本周迎接主場2連戰，今天碰台北富邦勇士隊半場兩位數領先卻在下半場花光，沒能在6377名進場球迷見證下守護主場勝利，以98：105吞下第4敗。

攻城獅昨天不敵福爾摩沙台新夢想家隊，今天碰聯盟龍頭富邦勇士打出不錯開局，後衛高國豪切入首開紀錄，他一人包辦攻城獅前6分、首節攻下10分，加上洋將狠投單節9分，替補上陣的田浩也飆進外線，助隊取得22：19領先。

攻城獅前鋒李家瑞第二節灌籃讓全場球迷歡聲雷動，他單節再飆進2記外線，吳岱豪、蕭順議也在外線開火，攻城獅上半場外線12投5中，兩節打完優勢擴大到49：37。

富邦下半場由洋將塞瑟夫吹起反攻號角，他第三節就拿12分，加上林書緯外線火力支援，富邦三節打完已追到66：70；第四節富邦持續追分，張宗憲底線中距離破網後富邦以72：71首度超前，攻城獅靠塔壁灌籃要回領先，田浩快攻妙傳給宋宇軒完成「3分打」，但林志傑也回敬底角三分球，曾祥鈞快攻灌籃後賴廷恩追加外線，富邦將領先擴大到80：76。