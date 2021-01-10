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SBL／只讓裕隆拿50分 璞園第3勝入袋

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
璞園隊林金榜攻下球隊本土最高的11分。圖／中華籃球協會提供
璞園隊林金榜攻下球隊本土最高的11分。圖／中華籃球協會提供

開季苦吞10連敗的璞園隊，止敗後戰績漸有起色，本周移師彰化體育館首戰就擊敗台銀隊迎接第2勝，今天再靠第四節「拉尾盤」，終場就以59：50擊敗裕隆隊，3連戰收下2勝，勝場數和排名第4位的台銀只剩1場差距。

裕隆洋將克里斯瑪斯前一戰拉傷背部，今天免戰，加上周柏臣、林宜輝也休兵，全隊僅登錄10人，首節只拿10分並以8分落後璞園，但第二節回敬19：5攻勢，半場打完反以29：23領先。

璞園下半場找回手感，三節打完將差距縮小到38：42；第四節裕隆又陷入得分荒，僅呂政儒、斑霸和胡凱翔有分數進帳，反觀璞園有李家慷單節8分，盧峻翔也貢獻6分，聯手率隊拉出單節21：8攻勢，逆轉裕隆迎接第3勝。

璞園洋將喬丹除12分進帳，還拉下15個進攻籃板在內的29籃板和5抄截，老將林金榜也有11分演出；裕隆以斑霸16分、13籃板最佳，呂政儒13分、盧冠良10分，但僅拿50分寫下球隊本季新低。

挑戰連霸的台啤隊，今天另一戰在洋將米勒22分、14籃板「雙10」領軍下，以77：64擊敗九太科技隊，第18季SBL拉出14連勝，持續推進聯盟開季最長連勝紀錄。

璞園隊林金榜（左）和裕隆隊盧冠軒倒地爭球。圖／中華籃球協會提供
璞園隊林金榜（左）和裕隆隊盧冠軒倒地爭球。圖／中華籃球協會提供
璞園隊迎接第3勝，球員板凳席慶祝。圖／中華籃球協會提供
璞園隊迎接第3勝，球員板凳席慶祝。圖／中華籃球協會提供

璞園 呂政儒

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