快訊

家樂福嗆主動撤銷台灣豬標章 農委會急滅火：感謝配合

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SBL／九太第四節一度超前 台啤仍逆轉拉出開季14連勝

聯合新聞網 / 直播

【賽事報導】

九太雖一路落後，但在第三節未段及第四節前段拉出一波領先小高潮，讓比賽陷入緊張氣氛，不過，台啤仍是穩住陣腳，藉由洋將米勒22分、14籃板攻勢，以及李啟瑋14分、黃聰瀚兩位本土發揮，下半段拉開差距，終場77:64逆轉取得勝利，拉出開季14連勝。

【賽前報導】

超級籃球聯賽(SBL)今天在體育館進行比賽，首場由開季不敗的台啤來迎戰高雄九太科技隊，台啤將繼朝推升紀錄開季14連勝邁進，九太科技只能全力阻擋。目前6勝8負排名第三的九太隊，於昨天以12分之擊敗璞園，而上次交手台啤是以17分之差落敗。

相關新聞

SBL／九太第四節一度超前 台啤仍逆轉拉出開季14連勝

【賽事報導】 九太雖一路落後，但在第三節未段及第四節前段拉出一波領先小高潮，讓比賽陷入緊張氣氛，不過，台啤仍是穩住陣腳，藉由洋將米勒22分、14籃板攻勢，以及李啟瑋14分、黃聰瀚兩位本土發揮，下

Live／SBL裕隆對璞園未嚐敗績 要奪交戰4連勝

【賽前報導】 超級籃球聯賽(SBL)今天在彰化體育館進行的第二場比賽，由9勝4負排名第二的裕隆納智捷，來對抗2勝12負戰績墊底的桃園璞園建築隊，兩軍本季交手三次，裕隆均取得勝利，而裕隆上役擊敗台銀，

PLG／塔克豪取41分 夢想家開胡

開季苦吞3連敗後，台新夢想家隊昨天作客新竹街口攻城獅隊主場，雖然上半場一度落入雙位數落後，但在洋將塔克連續兩場得分都超過...

PLG／塔克41分領軍逆襲 夢想家退攻城獅開胡

開季苦吞三連敗的台新夢想家隊今天作客新竹街口攻城獅隊主場，在洋將塔克全場41分，也是連續兩場都攻下超過40分領軍下，在下...

SBL／克里斯馬斯提前退場 斑霸撐起裕隆禁區防線

裕隆納智捷洋將克里斯馬斯今天第3節還沒打完就提前退場，所幸斑霸撐起禁區防線，靠著他第4節獨拿6分、3籃板，包括2個進攻籃...

SBL／九太吳曉謹19分飆退璞園 台銀反撲裕隆功虧一簣

在昨天擊敗台銀隊收下本季第二勝後，璞園隊在今天與九太科技隊之戰於第四節一度追到僅剩6分差距，不過關鍵時刻九太吳曉謹挺身而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。