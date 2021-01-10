SBL／九太第四節一度超前 台啤仍逆轉拉出開季14連勝

【賽事報導】

九太雖一路落後，但在第三節未段及第四節前段拉出一波領先小高潮，讓比賽陷入緊張氣氛，不過，台啤仍是穩住陣腳，藉由洋將米勒22分、14籃板攻勢，以及李啟瑋14分、黃聰瀚兩位本土發揮，下半段拉開差距，終場77:64逆轉取得勝利，拉出開季14連勝。

【賽前報導】

超級籃球聯賽(SBL)今天在體育館進行比賽，首場由開季不敗的台啤來迎戰高雄九太科技隊，台啤將繼朝推升紀錄開季14連勝邁進，九太科技只能全力阻擋。目前6勝8負排名第三的九太隊，於昨天以12分之擊敗璞園，而上次交手台啤是以17分之差落敗。