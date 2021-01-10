聽新聞
test
0:00 / 0:00
SBL／九太第四節一度超前 台啤仍逆轉拉出開季14連勝
【賽事報導】
九太雖一路落後，但在第三節未段及第四節前段拉出一波領先小高潮，讓比賽陷入緊張氣氛，不過，台啤仍是穩住陣腳，藉由洋將米勒22分、14籃板攻勢，以及李啟瑋14分、黃聰瀚兩位本土發揮，下半段拉開差距，終場77:64逆轉取得勝利，拉出開季14連勝。
【賽前報導】
超級籃球聯賽(SBL)今天在體育館進行比賽，首場由開季不敗的台啤來迎戰高雄九太科技隊，台啤將繼朝推升紀錄開季14連勝邁進，九太科技只能全力阻擋。目前6勝8負排名第三的九太隊，於昨天以12分之擊敗璞園，而上次交手台啤是以17分之差落敗。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言