SBL／九太吳曉謹19分飆退璞園 台銀反撲裕隆功虧一簣

在昨天擊敗台銀隊收下本季第二勝後，璞園隊在今天與九太科技隊之戰於第四節一度追到僅剩6分差距，不過關鍵時刻九太吳曉謹挺身而出飆進三分球，終場以72：60擊敗璞園。

璞園在本賽季開季苦吞10連敗後，就是靠著擊敗九太拿下賽季首勝，兩軍昨天交手雖然九太在上半場就取得雙位數領先優勢，不過下半場九太手感急凍，讓璞園趁勢展開反擊。

第四節後段璞園追到6分差距後，九太中鋒吳宏興先是在籃下單打得手，隨後吳曉謹再補上一記三分冷箭，將雙方差距擴大到11分，也讓勝負提前定調，終場九太就以12分差距收下本季第6勝，璞園則是吞下第12敗。

至於另外一場比賽則由裕隆隊出戰全本土的台銀隊，雖然裕隆在上半場就在洋將克里斯瑪斯（Rakeem Christmas）和斑霸聯手下取得17分領先優勢，但第三節台銀在謝宗融單節11分領軍下打出一波21：6的反擊，追到僅剩2分差距，而裕隆洋將克里斯瑪斯更在本節背部不適傷退。

在第四節初一度追平比數的情況下，台銀卻在接下來幾分鐘陷入進攻荒，在單節僅拿下12分的情況下，反撲攻勢功虧一簣，以56：64不敵裕隆，吞下4連敗。